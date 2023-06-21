Смартфон Red Magic 8S Pro прошел тестирование в AnTuTu

Новый смартфон Red Magic 8S Pro прошел тестирование в бенчмарке до официальной презентации.

В Сети уже доступны инсайдерские снимки, демонстрирующие дизайн гаджета. В ходе тестирования смартфон набрал 1,7 млн баллов. Достичь высоких показателей удалось благодаря встроенному восьмиядерному процессору Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2. Известно, что новинка официальная будет представлена публике в третьем квартале текущего года.

Вместе с тем разработчики пока не раскрывают остальные технические характеристики игрового флагманского смартфона. О стоимости и комплектациях девайса пока никаких сведений не рассекречено инсайдерами.