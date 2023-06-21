Смартфон Vivo X90s с процессором Dimensity 9200+ будет представлен в конце июня

Китайская компания Vivo объявила о скором выходе нового смартфона Vivo X90s.

Официальный дебют устройства состоится 26 июня. За производительность девайса отвечает мощный восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 9200+, который отличается высоким быстродействием. Кроме того, смартфон имеет увеличенный 6,78-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1,5 К. Основная камера получила тройной модуль с главным датчиком 50 мегапикселей.

Кроме того, аппарат имеет усиленную батарею на 4810 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 120 Вт. Остальные характеристики будут раскрыты уже в ближайшее время.