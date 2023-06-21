 

Смартфон Vivo X90s с процессором Dimensity 9200+ будет представлен в конце июня

21.06.2023, 19:52, Разное
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Китайская компания Vivo объявила о скором выходе нового смартфона Vivo X90s.

Официальный дебют устройства состоится 26 июня. За производительность девайса отвечает мощный восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 9200+, который отличается высоким быстродействием. Кроме того, смартфон имеет увеличенный 6,78-дюймовый экран  с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1,5 К. Основная камера получила тройной модуль с главным датчиком 50 мегапикселей.

Кроме того, аппарат имеет усиленную батарею на 4810 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 120 Вт. Остальные характеристики будут раскрыты уже в ближайшее время.


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