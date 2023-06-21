Министерство культуры предложило заменить в советских фильмах красные флаги на имперские триколоры

В свете недавней церемонии поднятия флага Российской империи в парке 300-летия Санкт-Петербурга, министерство культуры России выступило с предложением полной замены флагов СССР в советских фильмах на черно-жёлто-белый триколор.

Представитель ведомства, пожелавший остаться анонимным, сказал что чиновники руководствовались в первую очередь идеей о создании дополнительных рабочих мест для IT-специалистов в области дизайна и компьютерной графики. Запущена большая программа по их возвращению в страну, в рамках которой нашлась работа всем федеральным службам и министерствам.

«Инициатива нашла живой отклик и одобрение в высшем руководстве страны – особенно после того, как мы озвучили вероятный бюджет на исполнение задачи и этапы её исполнения, – поясняет собеседник. – Дело в том, что многие советские фильмы сняты в монохроме, поэтому есть смысл сначала вставить флаг РИ именно в чёрно-белом варианте, а затем комплексно подойти к вопросу по раскраске всех этих фильмов».

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