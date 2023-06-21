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21.06.2023, 19:10, Разное
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GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

В центре Москвы шокирующий оборот событий: неизвестный в белых перчатках ограбил магазин «Мечты Криптовалютника» и украл 1,5 миллиона кубометров биткоинов. По свидетельству очевидцев, злоумышленник, одетый в футуристический костюм и маску с логотипом биткоина, появился из ниоткуда, быстро заполнил свою цифровую тачку бездонными кубическими биткоинами и исчез в сети.

Заведующий магазином в отчаянии, так как биткоины обычно не измеряются в кубических метрах. «Как он это сделал? Биткоины ведь виртуальные! Мы даже не знаем, как оценить потерю,» — говорит он, пока местные власти пытаются расшифровать случившееся.

Власти подтверждают, что такое количество кубических метров биткоинов — это невиданное явление. «Мы всегда знали, что криптовалюты могут быть волатильными, но никто не ожидал, что они могут стать и трехмерными. Это открывает совершенно новую эру в киберпреступности», — сказал полицейский комиссар Москвы.

Сеть взорвалась мемами и шутками о «кубическом биткойн-бандите». Уже даже создали виртуальную игру «Кто украл мои кубические биткоины?», которая взлетела на первые строчки в рейтингах.

Впрочем, ещё более смешно то, что в числе украденного оказались и 500 кубических метров эфириума. Эксперты до сих пор пытаются разобраться, как это возможно.

Ненадежный источник: “Нейроновости”


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