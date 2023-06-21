“Никто, ничто и звать никак”: Волочкова обозвала бывшего мужа и припомнила его измены

Пока одна часть шоу-бизнеса пытается жить позитивными эмоциями и сосредоточиться на хорошем, есть и те, кто никак не может перестать погружаться в негатив. Анастасия Волочкова, например, до сих пор переживает из-за того, что ее дочь Ариадна не была рада видеть мать на своем выпускном.

Уверена балерина в том, что в этой неприятной для нее ситуации оказался замешан отец девочки Игорь Вдовин. Якобы мужчина, сообщила Анастасия журналистам Пятого канала, подкупил руководство лицея, чтобы не допустить проникновения бывшей жены внутрь.

Все это расстраивает Анастасию Волочкову буквально до слез ведь, по ее признаниям, Ариадну она поднимала сама, практически без помощи экс-супруга. Мужчина, вместо того, чтобы менять крошке подгузники или учить с ней алфавит, пытался пролезть “в телевизор” и пиарился на имени балерины везде, где только можно.

“Он был никто, ничто и звать никак, он лез на все страницы журналов и газет, на все передачи телевизионные”, – плачется Анастасия, подчеркивая, что он пользовался всеми ее связями себе во благо.

Припомнила женщина ему и его измены. Уверена Анастасия Волочкова в том, что у Игоря Вдовина была связь с ее пиар-директором, которой он, по утверждению блондинки, еще и приплачивал за распространение о ней грязи.

“Козел”, – в сердцах обозвала бывшего мужа Анастасия Волочкова.