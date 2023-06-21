Россияне стали покупать больше смартфонов и наушников

В РФ продажи фитнес-трекеров, умных часов, смартфонов и наушников в первом квартале 2023 года выросли на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте ритейлера “М.Видео-Эльдорадо”.

Издание сообщает, что “в январе-апреле на российском рынке было продано около 19 миллионов смартфонов и носимых устройств. Это почти на 15% больше, чем год назад”.

Более 45% составили гаджеты, проданные шестью разными компаниями: Xiaomi, Apple Samsung, Realme Huawei и Tecno. Ритейлер утверждает, что за последний год спрос на эти бренды вырос более чем на треть.

Каждый десятый пользователь смартфонов склонен приобретать наушники и носимые устройства одного и того же бренда. Для примера, 30 процентов пользователей iPhone каждый год покупают больше устройств от компании из Купертиноса.

Июньский отчет аналитической компании “F+ Tech-Marvel”, показал, что доля продаж телефонов Samsung в РФ в период с марта по май 2023 года сократится вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Максут Шадаев, глава Министерства цифровой экономики, заявил, что министерство вместе с Министерством промышленности и торговли в настоящее время обсуждает возможный запрет на параллельный импорт смартфонов Samsung. Россияне смогут покупать китайские аналоги.