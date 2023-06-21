Врачей, менявших пол россиянам, привлекут за причинение тяжкого вреда здоровью

В Государственной думе сообщили, что придумали, как наказать врачей, менявших пол россиянам до принятия закона о запрете трансперехода. «Маньяки в белых халатах», как назвал их Вячеслав Володин, пойдут по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, срок давности по которой составляет 10 лет.

Оказалось, что просто запретить смену пола недостаточно. Завести дело по факту предыдущих перемен пола против врачей-губителей нельзя, поскольку закон не имеет обратной силы, а новые операции в России теперь не проводятся. Однако выход был найден: экспертам теперь настоятельно рекомендовано считать смену пола причинением тяжкого вреда здоровью.

«Это не статья, а золото в нашем случае: срок давности по ней составляет 10 лет, а заявление потерпевшего не требуется, достаточно самого факта проведения операции или назначения медикаментозной терапии, – рассказывает спикер Госдумы. – Всё это значит, что у нас скоро будет большое, общенациональное дело врачей. Будем всем миром судить тех, кто буквально выписывал рецепты на подавление традиционных ценностей, проводил операции по удалению человеческого облика. Я надеюсь, в открытом режиме, потому что люди должны видеть».

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