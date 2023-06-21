 

Врачей, менявших пол россиянам, привлекут за причинение тяжкого вреда здоровью

21.06.2023, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Государственной думе сообщили, что придумали, как наказать врачей, менявших пол россиянам до принятия закона о запрете трансперехода. «Маньяки в белых халатах», как назвал их Вячеслав Володин, пойдут по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, срок давности по которой составляет 10 лет.

Оказалось, что просто запретить смену пола недостаточно. Завести дело по факту предыдущих перемен пола против врачей-губителей нельзя, поскольку закон не имеет обратной силы, а новые операции в России теперь не проводятся. Однако выход был найден: экспертам теперь настоятельно рекомендовано считать смену пола причинением тяжкого вреда здоровью.

«Это не статья, а золото в нашем случае: срок давности по ней составляет 10 лет, а заявление потерпевшего не требуется, достаточно самого факта проведения операции или назначения медикаментозной терапии, – рассказывает спикер Госдумы. – Всё это значит, что у нас скоро будет большое, общенациональное дело врачей. Будем всем миром судить тех, кто буквально выписывал рецепты на подавление традиционных ценностей, проводил операции по удалению человеческого облика. Я надеюсь, в открытом режиме, потому что люди должны видеть».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06 / Недорогой смартфон Honor 90 Lite вышел на европейском рынке

21.06 / «Можем остаться без армии»: Пригожин о ситуации на линии соприкосновения в зоне СВО

21.06 / Саша Скочиленко отвечает на вопросы «Новой» из питерского СИЗО на Арсенальной

21.06 / Мнение: Боевая химия?

21.06 / Российский блогер шокирован качеством мебели, после ухода ИКЕА

21.06 / В iPhone обнаружено устройство для шпионажа и кражи данных

21.06 / Россияне стали покупать больше смартфонов и наушников

21.06 / Рупор кремлевской пропаганды: О провале визита Блинкена в Китай

21.06 / Мнение: Плач по Леопардам, стагнация в Германии и контроль США над европейской энергетикой

21.06 / Идеально гладкий пучок. Используем масло и расческу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика