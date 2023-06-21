 

Марка Xiaomi выпустила смартфон Redmi 12 всего за 13 тысяч рублей

21.06.2023, 17:19, Разное
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Известный китайский бренд Xiaomi объявил о выходе самой бюджетной версии смартфона Redmi Note 12 Turbo.

Выпущенный девайс получил 128 гигабайт постоянной памяти и 8 гигабайт оперативной памяти. Представленный смартфон оценивается в 237 долларов, тогда как прежний недорогой экземпляр продавался от 270 долларов. Смартфон Redmi Note 12 Turbo оснащен восьмиядерным процессором, а также имеет 6,67-дюймовый дисплей с высоким разрешением и частотой 120 Гц.

Кроме того, выпущенный аппарат обладает аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 67 Вт. Основная камера получила три датчика с главным модулем на 64 мегапикселя.


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