 

В Сети появились новые подробности о смартфоне Asus Zenfone 10

21.06.2023, 17:19, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Сети опубликовали характеристики нового смартфона Asus Zenfone 10, который до сих пор не представлен официально.

В новинке предусмотрят современные беспроводные модули для максимальной скорости передачи данных. Кроме того, за быстродействие смартфона Asus Zenfone 10 отвечает топовый восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Новинка обладает опцией стабилизации изображения.  Смартфону приписывают до 16 гигабайт оперативной памяти и аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 67 Вт.

Кроме того, в смартфоне установят топовую основную камеру с главным датчиком 200 мегапикселей. Остальные подробности о смартфоне озвучат после выхода на рынок.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06 / Мнение: Боевая химия?

21.06 / Российский блогер шокирован качеством мебели, после ухода ИКЕА

21.06 / В iPhone обнаружено устройство для шпионажа и кражи данных

21.06 / Россияне стали покупать больше смартфонов и наушников

21.06 / Рупор кремлевской пропаганды: О провале визита Блинкена в Китай

21.06 / Мнение: Плач по Леопардам, стагнация в Германии и контроль США над европейской энергетикой

21.06 / Идеально гладкий пучок. Используем масло и расческу

21.06 / Скандалы: 3 сценария из Европы и США

21.06 / Врачей, менявших пол россиянам, привлекут за причинение тяжкого вреда здоровью

21.06 / Марка Xiaomi выпустила смартфон Redmi 12 всего за 13 тысяч рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика