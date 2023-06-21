В Сети появились новые подробности о смартфоне Asus Zenfone 10

В Сети опубликовали характеристики нового смартфона Asus Zenfone 10, который до сих пор не представлен официально.

В новинке предусмотрят современные беспроводные модули для максимальной скорости передачи данных. Кроме того, за быстродействие смартфона Asus Zenfone 10 отвечает топовый восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Новинка обладает опцией стабилизации изображения. Смартфону приписывают до 16 гигабайт оперативной памяти и аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 67 Вт.

Кроме того, в смартфоне установят топовую основную камеру с главным датчиком 200 мегапикселей. Остальные подробности о смартфоне озвучат после выхода на рынок.