«Не надо считать, сколько осталось. Надо жить. Я живу, это моя работа»

Корреспондент «Новой» побывала в Оренбургской колонии у осужденного на 7 лет Виктора Филинкова.

Широко живет политзэк Филинков: подарил мне семью сурков, табун лошадей Пржевальского и бескрайнюю степь. О себе говорит: «Я самый счастливый человек на свете». Шестой год в заключении, 404 дня в изоляторах, из них 337 — в одиночке.



Виктор Филинков. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Корреспондент «Новой» пробилась в Оренбургскую колонию к осужденному на 7 лет Виктору Филинкову. Три года назад он проходил по питерскому делу «Сети» (выдуманная организация, признана террористической и запрещена на территории РФ).Несколько месяцев назад Филинков подал ходатайство о переводе из Оренбургской области в другой регион, ближе к родным. Рассматривает такие обращения головное ведомство ФСИН России.Сначала просто не ответили, потом выдали немотивированный отказ, теперь он обжалуется в суде.Администрация Оренбургской колонии очень переживает за исход этого процесса, прям болеет всей душой, желая победы команде Филинкова — только бы забрали его уже отсюда куда-нибудь.Витя говорит, что на всю колонию только он не ходит с руками за спину. Почему?📌 Узнаете из репортажа Татьяны Лихановой. И не только об этом.

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