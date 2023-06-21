iPhone раскрывает секретную функцию для владельцев автомобилей

Apple выпустила iOS 17 в начале июня, но не раскрыла многих подробностей. По данным 9to5mac, одной из скрытых функций является Visual Look Up. Она позволяет распознавать объекты на фотографиях, например, символы на приборной панели.

С iPhone под управлением iOS 17 вы сможете диагностировать свой автомобиль с помощью новой функции. Смартфоны могут распознавать индикаторы и предоставлять подробную информацию о них. Для этого нужно сфотографировать приборную панель, а затем просмотреть данные в контекстном меню. iOS 17 предоставляет быстрые ссылки для поиска информации о каждом символе Safari.Visual Look Up также может находить рецепты блюд по фотографиям, искать информацию о предметах на фотографии или распознавать объект на видео при его остановке.

Бета-версия iOS 17 находится в стадии тестирования. Официальный релиз операционной системы Apples назначен на 2023 год. Это совпадает с запуском смартфонов iPhone 15.Ранее сообщалось, что операционная система iOS 17 содержит скрытую социальную сеть.