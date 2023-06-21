Мнение: Зачем нужна новая волна приватизации

Похоже, приватизация в России — дело уже решённое. Напомню, в апреле приватизацию предложил провести Андрей Костин, фигура влиятельная, но всё же не облечённая официальными полномочиями. Его доводы были примерно такими: в условиях санкций частный бизнес показал себя великолепно, тогда как государственные структуры, напротив, выглядели откровенно слабо. Как минимум для укрепления экономики России нужно ответственные сектора усилить частной инициативой, продать ключевые предприятия тем, кто умеет решать сложные задачи. Процитирую фрагмент (ссылка):

В качестве примера возьму логистику. Более 50 лет ориентированный на Европу нефтегазовый экспорт России практически полностью осуществлялся по трубопроводной системе. За последние 12 месяцев географией сбыта стал весь мир. В условиях цейтнота предстоит в разы нарастить мощности промышленного судостроения — построить сотни новых нефтеналивных танкеров, газовозов, судов для освоения шельфа, контейнеровозов, других специализированных гражданских судов. Способна ли находящаяся в федеральной собственности Объединенная судостроительная корпорация (контролирует 80% потенциала отрасли) оперативно и эффективно справиться с этими вызовами?! Мне представляется, что нет.

Это было два месяца назад, и уже тогда было понятно, что господин Костин говорит от имени широкой группы элитариев, и что его план вовсю обсуждается в верхах. Сейчас, два месяца спустя, в пользу приватизации на ПМЭФ высказались уже Эльвира Набиуллина и Дмитрий Песков.

Эльвира Набиуллина (ссылка): «Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать, и у нас есть, что приватизировать, без ущерба стратегическим интересам. У нас есть возможность это сделать, и здесь не только вопрос доходов в бюджет, а вопрос развития частной инициативы».

Дмитрий Песков (ссылка): «Такие идеи [приватизация — прим. О.М.] постоянно на повестке дня. Дальше это вопрос рентабельности. Дальше главное — чтобы не разбазаривать государственное добро за бесценок. Но то, что оно должно попасть в частные руки и стать более прибыльным, более эффективным, создавать новые рабочие места, — это однозначно».

Приватизация — это продажа государственной собственности в частные руки, из чего следует, что у неё всегда есть очевидная цель: получить деньги в бюджет. И действительно, деньги сейчас России нужны, вот хотя бы на расширение коридора Север-Юг. Мы много торговали с Западом, теперь товарами и ресурсами надо больше обмениваться с Югом и Востоком. Надо строить железные дороги и мосты, рыть каналы, вкладываться в судостроение. На некоторых участках также надо заменять внешний рынок внутренним — например, газифицируя новые регионы России. Всё это требует больших вложений, которые будут окупаться десятилетиями.

Вместе с тем, спасибо нашему экономическому блоку, прочность экономики России колоссальна. Двадцать тысяч санкций и совместные усилия всего Запада смогли просадить ВВП воюющей страны всего лишь на 2%. У нас достаточно способов найти ресурсы для изменения схем торговли и безо всякой приватизации: трубопроводы с танкерами корпорации вовсю строят за собственный счёт, а на строительство стратегической инфраструктуры можно взять займ, благо уровень долга у России очень низок.

Господин Песков заявил — «приватизация постоянно на повестке дня». Может, и так, однако до последнего времени эту повестку дня вслух не озвучивали. Теперь — вот конкретно на ПМЭФ — уже озвучивают вслух, причём с удивительно крепкой уверенностью.

Полагаю, причина перемен заключается в выборе курса, на который Россия переложила руль. Ещё раз: мы сейчас будем строить «Европу без Европы», что-то типа ФРГ 1980-х из восторженных баек эмигрантов. Эдакое крепкое бюргерское благополучие, где моют улицы с мылом, производят мерседесы-миллионники, ходят по выходным в церковь, а ровно в 7 вечера откладывают гаечный ключ в сторону и едут домой. Причины, по которым Россия выбрала именно этот путь из четырёх возможных, мы с вами обсуждали в понедельник (ссылка).

Так вот, прямо сейчас мы с вами в этой сказке ещё не живём. Поэтому у властей страны на столе лежит список условий, — чек-лист, если угодно, — которые нам предстоит выполнить, чтобы построить в России зажиточный консерватизм.

Одно из этих условий заключается в том, чтобы экономика страны принадлежала её гражданам, причём не через государство — так не считается — а напрямую, непосредственно. Вот чтобы условный гражданин Сидоров, чинящий станки на заводе Русский Ухокрут, владел увесистым пакетом акций своего завода и регулярно получал с них дивиденды. Тогда гражданин Сидоров будет ощущать себя не пролетарием, а буржуа. Завод Русский Ухокрут, в свою очередь, будет управляться ощутимо лучше, а экономика России в целом будет гораздо здоровее и устойчивее.

До последнего времени было не так. Экономикой России — крупными предприятиями, во всяком случае — владели крупные собственники, государство и иностранцы. Гражданин Сидоров владел или купленным в кредит автомобилем, или, смешно вспомнить, пакетом из акций Теслы и акций Эппл.

В 2022 иностранцы покинули нас, серьёзно просадив тем самым российский фондовый рынок, так что теперь складываются отличные условия, чтобы массового инвестора породить. Насколько я могу предположить, план действий будет примерно таким:

1. Государство распродаёт по низкой цене предприятия, работа которых нужна стране, но которые сейчас управляются плохо, так как талантливых управленцев на все директорские кресла не хватает.

2. Контрольные пакеты предприятий покупают хваткие команды частников, способные вытащить прозябающие заводы с фабриками из болота убыточности.

3. Значительную долю акций покупают рядовые инвесторы, привлечённые масштабной рекламной кампанией, лозунгами в духе «успей поучаствовать».

4. Благодаря адекватному управлению, а также благодаря притоку денег на фондовый рынок и завершению СВО акции растут.

5. Новые собственники видят зелёные строчки в приложении брокера, вкладывают в фондовый рынок ещё больше денег и заражают своим примером окружающих.

6. Развитие фондового рынка побуждает предприятия второго-третьего эшелона принять участие в общем веселье, начать массово выпускать акции и облигации.

7. Цель достигнута: российская экономика становится значительно более крепкой и национальной.

А теперь я процитирую два маленьких фрагмента из выступления нашего президента (ссылка):

…конечно, нам предстоит раскрыть большой потенциал российского фондового рынка…

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…важно создать стимулы для дополнительного притока средств на наш рынок капитала. Серьезным источником здесь являются долгосрочные сбережения граждан – ничего нового здесь нет. Такие проекты должны получить поддержку, в том числе в рамках системы страхования добровольных пенсионных накоплений, где государство гарантирует возврат суммы в два миллиона 800 тысяч рублей. Повторю: нужно сделать так, чтобы наши граждане могли вкладывать деньги и зарабатывать дома, внутри страны. А мы знаем те ситуации, при которых вложенные за границей средства оказались в подвешенном состоянии.

Повторюсь, до последнего времени наш фондовый рынок работал по кривой схеме, которую конспирологи даже захотели бы назвать колониальной. Зачастую иностранцы владели несуразно большими пакетами акций российских компаний, тогда как отечественный инвестор вкладывался в модные американские бумаги. Неустойчивое и невыгодное для России кольцо, которое, к нашему счастью, американцы сломали в прошлом году. Новая волна приватизации способна оздоровить российский фондовый рынок ещё сильнее — по схеме, которую я вчерне обрисовал выше. Те деньги, которые Россия сможет от приватизации выручить, станут всего лишь приятным добавлением к основному призу.

Из этого также следует, что приватизацию будут готовить без спешки, публично, с широким обсуждением. Полагаю, хребтовой лозунг будет примерно таким: «ребята, вы не успели в 1990-е, так как не знали, что делать с вашими ваучерами, и так как вас больше волновало тогда, как накормить семью. Вот вам второй шанс, не упустите его». На подготовку уйдёт время, так что начало продаж первых пакетов акций можно ожидать в 2024-2025.

Что касается недовольных, которые будут кричать, что «народное добро распродают за бесценок», то с ними можно будет поступить традиционным путём: проигнорировать. Во-первых, потому что они всегда недовольны, работа такая. Во-вторых, потому что жалоба нелепа: продают-то госпредприятия не абы кому, а как раз народу. Продают за бесценок? Ну так воспользуйся шансом, купи себе акций побольше, покуда цена так хороша.