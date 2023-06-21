“Радуюсь, что они стали друзьями”: Оскар Кучера рассказал об отношениях в семье и воспитании детей

Оскар Кучера — известный актер и телеведущий, а также примерный семьянин. Он является многодетным папой и воспитывает пятерых детей. Артист рассказал о том, какой концепции воспитания придерживается и какие отношения сложились между домочадцами в звездной семье.

О сестре

Кучера был единственным ребенком в семье, и его такая ситуация смущала. «Если честно, я помню, что мне хотелось вообще в принципе кого-то иметь из братьев, потому что старшая сестра (по отцу) жила отдельно в Киеве долгое время вот. Ну я как бы знал, что у меня есть сестра родная Но она далеко, мы с ней уже начали общаться сильно позже. Она просто в другой стране живет. Но мы с ней списываемся», – рассказывает шоумен.

О гадании одноклассницы

Телеведущий вспомнил о том, как одноклассница нагадала ему в школьные годы, что он станет в будущем многодетным отцом. «Ее Галя звали, фамилию не помню. Это честное слово – она мне нагадала. Она сказала, что надо кулачок сжать и посмотреть на складочки рядом с мизинцем», – поясняет технику гадания артист. Сколько складок удастся насчитать — столько и будет детей.

Кучера отмечает, что когда сейчас он сжимает руку в кулак, то видит еще две складки. Так что не исключено, что в будущем у звезды родится еще двое детей.

О воспитании детей

«Я просто офигенный отец», – признается Кучера. Шоумен не может сказать, строгий он или мягкий в плане воспитания. «Я разный», – отмечает телеведущий. Все зависит от конкретной ситуации.

Своих детей он учит умению постоять за себя, но только без рукоприкладства: «Я думаю, что всегда можно договориться. Это самое главное, чему я учу детей. А если вариантов нет, тогда надо дать сдачи». В то же время Кучера предупреждает наследников: никогда не нужно выступать в роли провокаторов и быть задирой.

Телеведущий считает, что родители должны контролировать, инспектировать гаджеты детей, следить за их социальными сетями для их же блага.

Об отношениях между детьми

«Они там друг другу сюрпризы делают. Но я сейчас радуюсь, что дети стали друзьями. Мой средний сын с девушкой моего старшего сына и друзьями сделали старшему на день рождения сюрприз. Они ему завязали глаза, посадили в машину, вывезли из поселка, значит, повезли куда-то, привезли. Они сняли ему какие-то там апартаменты на день рождения и устроили тусовку с диджеем», – рассказывает Кучера.

Шоумен признался, что раньше дети могли подраться. Тогда приходилось вмешиваться родителям. Сейчас никаких драк уже нет.

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Кучера внушает детям мысль о том, что они должны быть дружными и сплоченными: «Всегда говорю им, что ближе, чем вы, друг у друга нет никого вообще. Потому что мы с мамой уйдем в итоге, а вы останетесь. Вы самые близкие друзья».

О конкуренции в семье

Шоумен признается: среди всех детей есть один ребенок, который иногда допытывается, кого родители больше любят. Кучера отмечает, что на такой вопрос у него всегда один ответ. Он говорит ребенку: «Вот смотри: на руке пять пальцев. Какой я люблю больше? Выбирай сам, какой тебе больше нравится».

Если кто-то из детей начинает возмущаться «а почему брату или сестре больше, а мне меньше», тогда звездный отец начинает «раскладывать все по полочкам». После откровенной беседы с родителем ребенку становится все понятно и он успокаивается.

О жизни за городом

Уже долгое время Кучера с детьми и супругой Юлией живет в загородном доме: «Мы с Юлей начали встречаться, когда я уже жил за городом, и начали наш совместный жизненный путь уже за городом». Вот почему у домочадцев никогда не возникало желания перебраться в квартиру.

Телеведущий признался, что в доме отсутствуют свободные комнаты, а это означает, что пополнения в семействе в обозримом будущем не предвидится. Кучера пошутил, что он не отдаст любимый спортзал, чтобы там обустроили еще одну детскую.