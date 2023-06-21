Вместо жидкого тона – минеральная основа и помада в два слоя: сохраняем макияж в жару на любой коже

Наверняка многие из вас сталкивались с проблемой сохранения макияжа в летнюю жару. Летом кожа становится жирной, косметика так и норовит выйти за пределы своих границ, лицо теряет свою привлекательность. Однако не стоит отчаиваться, поскольку есть эффективные советы по поводу того, как сохранить макияж в первоначальном виде. Именно о них и пойдет речь в данной статье.

Подготовка к нанесению макияжа

Не стоит использовать тяжелые кремы, достаточно нанести на кожу солнцезащитный крем или матирующий гель на водной основе (для обладательниц жирной кожи на лице). Также рекомендуется пользоваться праймером, который обеспечит стойкость макияжу и выровняет текстуру поверхности кожи (базу надо также наносить на веки и губы).

Тональная основа

Она должна быть максимально жидкой, поскольку жирные тональные кремы на жаре добавляют предательского блеска. Не стоит наносить ее пальцами, это еще больше добавит жирности, лучше отдать предпочтение спонжу или кисти. Спонж лучше предварительно смочить в матирующем тонике для образования тонкого равномерного слоя по всей поверхности. Если кожа сама по себе очень жирная, рекомендуется вместо жидкого тона использовать минеральную основу. Ее будет достаточно для того, чтобы замаскировать небольшие покраснения и сосудистые сеточки. Для области вокруг глаз можно использовать консилер.

Пудра

Ее надо использовать очень аккуратно. Летом блестит не только жирная кожа, лицо потеет и выделяется оксиген, который способен изменить цвет тонирующей основы и пудры. Поэтому рекомендуется использовать тональный крем и пудру тон в тон с кожей или светлее. Пудру лучше выбирать рассыпную, минеральную, ее следует аккуратно нанести кисточкой на поверхность лица. Ошибочным является решение избавляться от пота и блеска при помощи пудры. Ею следует пользоваться только один раз в день после нанесения тонального крема или минеральной основы. При необходимости следует использовать матирующие салфетки.

Исключением является специальная пудра «антиблеск», которую можно использовать многократно в течение дня. Она не создает эффект напудренного множеством слоев лица и идеально справляется с ненужным блеском.

Румяна и тени

Отдайте предпочтение жидкой текстуре или консистенции мусса. В отличие от сухих, такие косметические средства не скатаются на складке века и не исчезнут. Единственное, что вам следует учесть, – это очень быстрое застывание подобного вида румян и теней. Практически через секунды вы не сможете их растушевать, поэтому потренируйтесь это делать очень быстро, сразу после нанесения средства на веки или щеки. Сегодня в ассортименте появилась косметика с охлаждающим эффектом, ею очень удобно пользоваться летом.

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Тушь

Рекомендуется использовать водостойкую тушь и не только перед плаванием в море или бассейне. Летом она является самой удобной и устойчивой. На веках скапливается жидкость, которая растворяет обычную тушь, заставляя ее отпечатываться. Такой макияж выглядит не очень аккуратно и крайне непривлекательно. От длинных пышных ресниц не останется и следа, тушь с удлиняющим и объемным эффектом быстро осыпается, оставляя черные точки на щеках и полосы на веках. Поэтому водостойкой туши надо отдать предпочтение и поэкспериментировать с цветом. К примеру, можно временно отказаться от черной туши и попробовать использовать коричневую или синюю.

Твердый карандаш

Некоторые девушки пользуются кайалом для подводки глаз. Он ложится очень хорошо, поскольку является мягким, однако эффективен он исключительно в прохладное время. Летом он начинает быстро течь, и стрелка быстро потеряет свою первоначальную форму. Лучше использовать твердый карандаш, который способен сохраниться на весь день. Если не хватает мягкости, нанесите на стрелки слой из теней.

Гель для бровей

В летнее время лучшим выбором косметики для бровей будет цветной или прозрачный гель для фиксации. Вы можете его использовать самостоятельно или покрыть уже нарисованный карандашом контур (и растушевку по всей поверхности бровей).

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Помада

Помаду рекомендуется предварительно подержать в холодильнике, чтобы она остыла. Затем следует обвести карандашом контур губ, после чего немного заштриховать. Только потом при помощи кисточки нанести тонкий слой помады, промокнуть салфеткой и нанести второй раз. Отличным решением станет использовать стойкую помаду.

Обычно она продается в комплекте с увлажняющим блеском, поскольку слегка пересушивает губы. Перед нанесением стойкой помады без блеска надо предварительно увлажнить губы бальзамом.

Фиксатор

Очень мудрой идеей будет использовать фиксатор для макияжа. Обычно он продается в спрее, устойчив к влаге и жаре, создает невидимую пленку, не позволяющую косметике «поплыть». Каждый день им пользоваться не стоит, а вот для особых выходов он обязательно пригодится.

Вместо заключения

Воспользуйтесь рекомендациями, которые помогут вам сохранить макияж. Постарайтесь в течение дня не прикасаться к лицу руками, чтобы не оставить на коже микробы и чтобы макияж случайно не оказался в ваших руках (летом это возможно).