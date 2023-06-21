Скандалы: Семья заключенного экс-главы Серпуховского района Шестуна пожаловалась, что их выселяют из дома

За ключами от их единственного жилья уже приезжали приставы

Семья бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна записала видеообращение, в котором рассказала, что жену политзаключенного, его детей и мать выселяют из собственного дома. Супруга экс-чиновника Юлия на видео говорит, что не понимает, «почему многодетная мать должна уйти из единственного жилья». Она добавляет, что взамен им не предоставили никакой квартиры.

В мае текущего года Юлия Шестун обратилась в Первый кассационный суд общей юрисдикции с жалобой, чтобы оспорить решения нижестоящих судов, а также с ходатайством об отсрочке выселения. Однако сегодня, 20 июня, как говорят авторы обращения, в дом приехали приставы за ключами. Иначе семью выселят принудительно. Кроме того, всем совершеннолетним членам семьи Шестуна грозит административное преследование.

СМИ пишут, что в ходе судебных процессов семья Шестуна была признана малоимущей и подала заявку на предоставление социального жилья. В очереди они заняли 430-е место. Однако в Серпухове всего четыре свободные квартиры, а за три месяца очередь, по данным журналистов, продвинулась всего на 20 мест.

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун в мае рассказал Daily Storm о конфликте с администрацией колонии. У Шестуна, по его словам, более 100 дисциплинарных взысканий. Политик утверждает, что в 2021 году был поставлен на профучет как «лицо, склонное к побегу». Заключенный считает, что такое решение было принято из-за отказа в уплате некоего «вступительного взноса» при заселении в колонию.

Шестун занимал пост главы Серпуховского района с 2003-го по 2018 год. В июне 2018-го в отношении него возбудили уголовное дело о превышении полномочий, в том же месяце его задержали. По версии правоохранителей, за время работы главой района Шестун создал 43 компании и руководил их деятельностью, а полученные доходы использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков.

В конце 2020 года Подольский городской суд приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима. Также его обязали выплатить штраф 49 миллионов рублей за получение взятки, мошенничество и ряд других преступлений, нанесших бюджету вред в размере 64,5 миллиона рублей.

Денис Герасимов

Оригинал материала: “Дейли Шторм”