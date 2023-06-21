“Меняются как перчатки” – новому роману Гагариной прочат недолгий срок

Совсем недавно поклонники Полины Гагариной порадовались за свою любимицу, ведь во всех СМИ появилась информация о новых отношениях артистки. Избранником ее стал член ее подтанцовки Стас Миков, который работает в коллективе уже около пяти лет.

После того, как снимки прогуливающейся по одному из скверов столицы пары разлетелись по Сети, ни Полина, ни Стас не пожелали прокомментировать изменившийся статус своих отношений. Однако, сделали за них это знакомые танцора, его жена, а также эксперты.

Приятель Станислава Микова утверждает, что брак танцора был счастливым. Более того, супруги тесно дружили с Полиной Гагариной. Быть может, предположил он, чувства между певицей и ее сотрудником появились сильно раньше, чем о них стало известно общественности, но пара маскировала их дружелюбием и общительностью.

Такого же мнения придерживается и эксперт и журналист Денис Сорокин. Уверен он, что Гагарина, которая и всех предыдущих возлюбленных нашла на работе, могла давно приметить Микова.

Тем не менее, новому роману Гагариной прочат недолгий срок: виноваты в этом практически кармические законы. По словам Дениса Сорокина, Полина Гагарина жестоко бросила своего первого супруга как только ее популярность поползла вверх.

“Может, из-за того, что Гагарина тогда бросила Еськова, сейчас и не складывается ее личная жизнь, мужья меняются как перчатки”, – предположил журналист причину любовных неудач Полины Гагариной.