Опубликованы рендеры OnePlus V Fold

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21.06.2023, 16:00, Разное
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В Сети продемонстрировали рендерные изображения нового флагманского смартфона OnePlus V Fold.

Однако речь идет лишь о прототипе устройства, так как производитель до сих пор не подтвердил представленные изображения. Аппарат сохранит форм-фактор «книжка», однако задняя часть девайса впервые получит исполнение из кожи. Новинка имеет две фронтальные камеры с датчиками на 32+20 мегапикселей.

Предполагается, что новый складной смартфон OnePlus V Fold получит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. В развернутом виде девайс имеет диагональ 8 дюймов с высоким разрешением и частотой обновления кадров 120 Гц. Емкость встроенной батареи составит 4805 мАч.


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