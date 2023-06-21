Даешь квадриллион!

Что скрывается за «рекордным объемом выручки» российских компаний в 2022 году, и почему этих денег на самом деле уже нет.

История с квадриллионом рублей выручки, который, по данным ФНС, получили российские компании, замечательная со всех сторон. Это прямо классическая история о том, как «эффектный показатель» маскирует реальное содержание той или иной проблемы

Итак, по данным Федеральной налоговой службы, выручка российских компаний, в 2022 году достигла 1267,6 трлн рублей. Квадриллион — астрономическая сумма, такого не было никогда. В 2021-м году по данным ФНС, аналогичная выручка была почти вдвое меньше. А в предыдущие годы компании зарабатывали «всего» порядка 260 трлн рублей.

Экономическое чудо? Не совсем.

Самое просто объяснение — мы имеем дело с какой-то ошибкой вычислений на портале ФНС. Потому, что по данным Росстата, в 2022 г. валовая выручка (валовый выпуск) российских компаний составил 274 трлн руб., а ВВП — 153 трлн руб. Из это следует, что грандиозной сумме в квадриллион просто неоткуда взяться — иначе и ВВП должен был бы вырасти в два раза.

Зато у ФНС и у Росстата близки данные по прибыли компаний.

Согласно данным ФНС, прибыль компаний за тот же 2022-й год выросла лишь на 5,9% (до 31,1 трлн рублей — по сравнению с 29,4 трлн в 2021 году). А с учетом инфляции — прибыль даже сократилась!

По данным Росстата, прибыль оказалась еще ниже. Статистики считают этот показатель иначе, чем налоговики, — на основе бухгалтерской отчетности они сводят т.н. сальдированный финансовый результат (суммарная прибыль бизнеса минус суммарные убытки) — и не учитывают банки и малый бизнес. Так что «по Росстату» прибыль бизнеса в прошлом году снизилась до 25,9 трлн рублей.

Так что, скорее всего, мы столкнулись с внутренней ошибкой в отчетности, которую накопила налоговая.

Впрочем, выручка действительно росла — например, из-за динамики курса рубля по отношению к доллару. Курс в прошлом году колебался в интервале от 120 до 60 рублей за доллар и это могло привести к эффекту валютной переоценки —

когда сначала экспортеры, «переводившие» выручку в рубли, фиксировали мегадоходы, а потом импортеры, купившие в июле 2022 года товары при «долларе по 60» и продававшие их в декабре при «долларе по 70», тоже отчитались о росте выручки.

Но, кроме номинального роста доходов, вызванного колебаниями валютных курсов, компании получили и «живые деньги», которые платило правительство.

Заглянем в данные Федеральной таможенной службы: российский экспорт энергоресурсов составил 384 млрд долларов — или плюс 43% к выручке 2021 года. Вот откуда у правительства взялись деньги, чтобы направить их на решение приоритетных для себя задач.

Правительственный заказ не только обеспечил часть роста выручки напрямую, но и создал дополнительный спрос — на ресурсы, на продукцию, на рабочую силу — и этот спрос обернулся «живыми деньгами» для множества участников производственных цепочек.

Так что выручка действительно выросла (хотя и не в два раза), но заработать много денег не получилось — инфляция и рост затрат на «структурную трансформацию экономики» съели значительную часть прибыли.

Но рост выручки пока не обернулся ни инвестициями, ни ростом потребления людей, ни повышением их уровня жизни. Эти деньги ушли «на обеспечение «текущих расходов» — и можно только гадать, как могла бы измениться наша жизнь, если бы сверхвысокие экспортные доходы прошлого года не были бы потрачены так, как они были потрачены.

Можно сказать, что «сверхдоход» российских компаний в некотором роде оказался похожим на «миллион», который получил Остап Бендер в романе «Золотой теленок». Деньги у великого комбинатора были, и деньги огромные, но в «структурно трансформируемой экономике» ему почти невозможно оказалось их с толком потратить — все, что он хотел купить, либо отсутствовало в продаже, либо было неподходящего качества, либо оказалось «неликвидом». Так и здесь — рост выручки не стал синонимом роста уровня жизни.

И еще — когда доступных данных о состоянии экономики становится все меньше — ошибок будет накапливаться все больше.

Дмитрий Прокофьев

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