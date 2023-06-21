Мнение: Отечественные газовозы, российский скоростной поезд и производство игрушек в России

1. Южные корейцы и французы покинули Россию, отказавшись выполнять контракты по постройке судов-газовозов. Ожидаемо выяснилось, что российские судостроители и разработчики двигателей неплохо справляются и без них (ссылка):



Одна из нескольких стратегически важных верфей «Звезда» была построена на Дальнем Востоке.

Уже тогда было ясно, что Запад идет на обострение конфликта по всем направлениям и ждет удачного повода для санкционного вала. Поэтому было принято решение об ускорении создании российского танкерного флота.

Для этого решили пойти по классическому пути модернизации (по примеру США, Японии, Южной Кореи и Китая) и подписать договор с Южной Кореей о постройке нескольких гигантских газовозных судов.

Главное в этом проекте заключалось не столько в физической постройке судов, хотя и они, как показала практика, в условиях подрыва двух газопроводов становятся по многим направлениям незаменимыми средствами доставки, сколько на совместную работу, изучение иностранного передового опыта и трансфер технологий.

Однако проект по известным причинам прошедшего года завершен не был.

Сначала у Совкомфлота возникли технические причины по переводу денег корейцам из-за санкционных ограничений. Проблема была решена, но уже под откровенно надуманными предлогами корейцы свернули сотрудничество и оставили недостроенными 3 танкера Совкомфлота для нужд (перевозки сжиженного газа с завода СПГ-2) энергетической компании НОВАТЭК.

Возник вопрос – что делать дальше? В условиях небывалых санкций рассчитывать на возобновление контракта было нельзя, как, впрочем, и на сотрудничество с другими мировыми судостроительными компаниями.

А доделывать приходилось всё. Точнее, самое важное – двигатель и грузосодержащие системы (ГСС), те самые уникальные резервуары, где хранится сжиженный транспортируемый газ.

Эти незаменимые ГСС поставляли на верфи «Звезды» из Франции от компании GTT. Она является мировым монополистом в плане производства и продажи уникальных мембранных резервуаров ГСС. Однако французы вслед за корейцами разорвали контракт.

Решение правительство вскоре все-таки нашло. На одной из ближайших конференций в Санкт-Петербурге руководители Атомэнергомаша, Крыловского государственного научного центра и “ОКБМ Африкантов” заключили соглашение о разработке новейших, не имеющих мировых аналогов прорывных ГСС.

Не алюминиевых, как предлагают монополисты из французской компании, а на полимерной основе и отдельно от танкеров, что существенно облегчает и ускоряет строительство. Чтобы не разбираться во всех технических тонкостях российских систем, можно сказать коротко – они легче, прочнее, дешевле и надежнее западных.

Оставался только один немаловажный вопрос — двигатели. Проанализировав ситуацию и сделав техническое заключение, специалисты пришли к выводу, что для их производства прекрасно подходят некоторые уникальные российские разработки на основе парогазового цикла и нового рулевого комплекса.

Приятно отметить, что очередная санкционная атака успешно отбита правительством и, как оказалось, довольно эффективными российскими компаниями.

А корейцы, поддавшись давлению Вашингтона, трусливо сбежали и потеряли не только огромные деньги, а стоимость одного газовоза оценивалась в 253 млн долларов, но и возможность знакомства с российскими передовыми технологиями. Которые мы создали и начали использовать почему-то только после прекращения западной помощи.

2. Продолжаются работы по проекту разработки отечественного скоростного поезда, способного развивать скорость 360 км/ч. Производственный комплекс по выпуску таких поездов начали строить на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме ещё в 2020 году. Изначально предполагалось, что это будет поезд на базе «Сапсана», с локализацией компонентов в России на 80 %. Западные санкции в 2022 году резко замедлили развитие проекта.

Однако разработку не свернули. Теперь планируется куда более высокий уровень локализации. Роман Ковригин, автор канала «Сделано у нас», пишет (ссылка):



Откуда я это знаю? Напомню, я недавно был в городе Первомайск, на заводе «Транспневматика», который производит различные агрегаты практически для всего отечественного подвижного состава. Нам там рассказывали, что на заводе при поддержке ФРП наладили производство тормозов для «Ласточки», «Иволги 3.0» и нового поезда с рабочим названием «Восток».

И, как вы понимаете, если в России разрабатывают новый поезд, то без «Транспневматики» его создать не получится. Ну как минимум только они производят системы дисковых тормозов в России, а без дисковых тормозов построить высокоскоростной поезд не выйдет.

Так вот, на заводе не скрывают, это не секрет, что «Транспневматика» занимается разработкой тормозов для высокоскоростного поезда с конструктивной скоростью до 360 км/ч. Его разработку ведет «Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта», это совместное предприятие РЖД и «Синара Транспортные Машины». Об этом, скажем так, в кулуарах, сообщил директор по развитию Николай Шарин. Планируется, что физически поезд начнут строить в 2026 году, в 2028 году проект будет завершен.

Лично я пока что настроен скептически, так как помню, чем завершился предыдущий проект. Однако скоростной поезд — это не микропроцессоры, большей частью нужных технологий мы уже обладаем. Шансы на успех проекта достаточно велики.

3. Наши власти заботятся не только о производстве гигантских судов и скоростных поездов (ссылка):

В детских магазинах в ближайшее время будет больше российских машинок, самолетов и другой техники, пообещал в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Производители игрушек и моделей сейчас обращают более пристальное внимание на нашу промышленность. Так что, думаю, на полках детских магазинов в ближайшее время появится больше моделей нашей техники», — заявил министр, отвечая на вопрос о производстве в России линейки игрушек с МС-21 и SSJ, а также с российскими поездами и машинками «Камаз» и Lada.

По словам Мантурова, российские производители игрушек уже сотрудничают с производителями отечественных автомобилей, самолетов и поездов. Он назвал важной задачей продвижение российской высокотехнологичной продукции, в том числе среди детской аудитории.