 

«В одной жить, другую сдавать» – москвичам будут давать сразу две квартиры по реновации

21.06.2023, 15:33, Разное
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Отныне жители Москвы, участвующие в программе реновации, будут получать сразу две квартиры от городских властей.

Эта мера должна дополнительно стимулировать людей подавать заявления на участие в программе. В мэрии пояснили, что можно в одной квартире жить, а другую сдавать – это позволит повысить благосостояние и меньше работать.

– Было проведено исследование и выяснилось, что иметь две квартиры лучше, чем иметь одну квартиру, – говорят чиновники. – Вторую квартиру можно сдавать в аренду или даже продать, но во избежание злоупотреблений – не ранее, чем через 2 месяца после получения.

Власти столицы отдельно подчеркнули, что нововведение никак не связано с приближающимися выборами мэра, а лишь призвано повысить качество жизни москвичей и высвободить дополнительные рабочие места.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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