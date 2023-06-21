Мнение: О скандале с «Защитниками Отечества»… Зачем помогать Украине?

Исходная диспозиция предельно ясна. #Украина неоднократно заявляла, что ведёт войну с Россией. Официально не объявленную, но всё же. Украинские СМИ, блогеры, «инфлюэнсеры» и прочие активисты, как штатные, так и добровольные, действуют на своём участке фронта — информационном. И действуют грамотно, это надо признать.

Так зачем им помогать?

Зачем «петь с их голоса»?

За примерами далеко ходить не надо — вот свежий. Вышла информация о финансах российского фонда помощи участникам боевых действий «Защитники Отечества», созданного по прямому указанию президента Владимира Путина. Согласно появившимся в СМИ отчётам, из Резервного фонда правительства уже выделено 1,314 млрд руб. на финансирование его работы в этом году. Из них… 1,085 млрд руб. пойдут на зарплаты сотрудникам.

Заметим, фонд начал работать с только 1 июня, одновременно во всех субъектах Федерации, включая новые территории. Изначально было прописано, это это будет такой «собес для ветеранов» — группы социальных работников на местах, которые будут оказывать практическую помощь инвалидам и участникам СВО, а также членам их семей. От банальной помощи с оформлением документов для получения соцвыплат из федерального и региональных бюджетов, до решения чисто бытовых вопросов — помочь с лекарствами, продукты в магазине купить, жильё приспособить под нужды человека с ограниченными возможностями и особыми потребностями (кто с этим сталкивался в реале, например, когда родственник стал частично не ходячим после инсульта, знает, как это не просто). То есть, фонд «Защитники Отечества» оказывает помощь не деньгами — для этого есть #бюджет, а «натурой». Что подчас намного ценнее как для самих ветеранов, так и для членов их семей.

Могла ли украинская пропаганда оставить это всё без внимания? Да нет, конечно. Первым же делом она занялась диффамацией: «Ха-ха-ха, гы-гы-гы, #Россия создала фонд для участников СВО, почти все #деньги из которого пойдут на… зарплаты сотрудникам и содержание офисов, а вот настоящим ветеранам “опять ничего не достанется”». Цель понятна, мотивы ясны, но удивляет не это. А то, с какой радостью «полезные идиоты» российского разлива подхватили этот нарратив — «кругом #коррупция», «опять воруют», «#Путин слил» и т.п. Зачем? Да хрен их разберёт! Может, на какую-то индульгенцию втайне рассчитывают…

Ну, ОК. Просто пройдёмся по цифрам.

За помощью в фонд «Защитники Отечества» могут обратиться:

— ветераны боевых действий, участвовавшие в специальной военной операции;

— участники боевых действий в составе воинских формирований и органов ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года;

— члены семей погибших участников спецоперации.

Для помощи им набрано более чем 3 тыс. социальных координаторов, которые будут непосредственно работать с ветеранами и их семьями, ходить к ним на регулярной основе. По предварительным данным, один соцкоординатор курирует 40 человек с инвалидностью, или 80–100 человек, если у них инвалидности нет. Всего на зарплату им, включая соцвзносы, выделено почти 563 млн. руб. До конца. года То есть, в среднем зарплата социального координатора должна составить 23-24 тыс. руб. в месяц. Не густо. Но примерно столько соцработникам в России и платят.

Далее идёт оплата труда сотрудников филиалов – 179,7 млн руб. Они открыты в каждом субъекте Федерации, включая и новые. Штатная численность — семь сотрудников на филиал. В среднем, зарплата у «аппаратчиков» выходит по 40-42 тыс. руб. в месяц. Тоже, прямо скажем, не «горы золотые», учитывая, что в штат входят квалифицированные юристы и психологи + менеджер и бухгалтер. И, наконец, центральный аппарат с ФОТ в размере 76,2 млн руб. Его штатная численность 130 чел. со средней з/п в 75 тыс. руб. в месяц. Что намного меньше даже «средней московской».

Ещё 202,5 млн руб. выделено на содержание центрального офиса и филиальной сети. Если в эту сумму входит закупка оргтехники, мебели, канцтоваров и прочих расходников — ничего необычного и тем более «коррупционного» не просматривается. Напротив, экономно и бюджетно. Как и всё в этом фонде. Выглядят ли сомнительными 189,1 млн руб. на дополнительное обучение свыше 3 тыс. социальных координаторов, которые будут заниматься адресным сопровождением ветеранов? Чуть больше 60 тыс. руб. на человека за трёхмесячные курсы не сильно выбиваются из общей статистики образовательных услуг России. Тем более, что базой будет РАНХиГС, а не какой-то сомнительный «учебный центр» со свеженькой лицензией.

То есть, если копнуть хорошенько — ни малейшего повода нет ни для гнева, ни для хайпа. Напротив, если откинуть чисто московский снобизм — благое дело этот фонд. Но почему-то российские блогеры, даже топовые, решили подыграть украинским бойцам информационного фронта.

Зачем?

—