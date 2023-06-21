Яркие ногти, похожие на карамельки – то, что нужно для лета: в моде маникюр “сердечки-суперкрошки”

В последнее время все чаще можно наблюдать за тем, как в моду возвращаются тренды прошлого, которые покоряют социальные сети. Очередное возрождение моды коснулось дизайна ногтей. Яркие неоновые цвета идеально передают настроение периода, охватывающего середину 90-х – конец 2000-х годов.

Экскурс в историю

Эстетика 2000-х стала основным элементом поп-культуры, хотя ее нынешнее возрождение немного отличается от моды прошлого. В центре внимания – маникюр в стиле «сердечки-суперкрошки», дизайн которого вдохновлен популярным мультсериалом «Суперкрошки».

Хотя дизайн в стиле мультсериала уходит корнями в 2000-е годы, его ретро-стиль, возможно, берет свое начало в 70-х годах. В последние годы мы наблюдаем возвращение к ретро-эстетике 60-х и 70-х годов, и этот яркий градиентный рисунок полюбился многим девушкам.

Дизайн в виде сердечка на ногтях больше не ассоциируется исключительно с Днем святого Валентина. Мастера маникюра добавили новые элементы и цвета, чтобы внести разнообразие, сохранив при этом изначальный замысел. Яркий и одновременно романтический маникюр будет очень популярен этим летом.

Делаем идеальный маникюр

Маникюр смотрится очень мило и отлично подойдет подросткам и молодым девушкам, которые любят женственный стиль. Но мастера предупреждают о том, что его будет достаточно трудно сделать самостоятельно в домашних условиях. В Интернете можно найти мастер-классы по созданию ярких ногтей. Прежде чем приступить к маникюру, убедитесь, что у вас есть кисть для дизайна и различные оттенки лака разных цветов – от традиционного розового до фиолетового или даже коричневого.

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Какую форму ногтей выбрать? Некоторые мастера выбирают традиционную миндалевидную или овальную. Также можно немного поэкспериментировать и украсить сердечками классический французский маникюр на квадратную форму.

Используйте наклейки

Если в процессе создания маникюра вы столкнулись с трудностями, то не расстраивайтесь. Не обязательно идти в салон, чтобы добиться идеального дизайна, есть прекрасная альтернатива – наклейки для ногтей. Это бюджетный вариант, который достаточно прост в использовании и не требует высокого мастерства. Сначала нанесите на ногти лак понравившегося вам оттенка, затем дайте ему высохнуть и аккуратно приклейте наклейку. Завершающий этап – нанесение прозрачного лака.

Также ногти можно украсить стразами. Их так же, как и наклейки можно приобрести в интернет-магазине.

Экспериментируйте с цветами и дизайном и создавайте собственные тренды!