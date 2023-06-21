При покупке крема для кожи смотрим на его состав: какие сочетания ингредиентов нежелательны

Каждый человек хочет быть обладателем красивой и здоровой кожи лица. Помимо базовых профилактических мер по уходу добиться таких эффектов помогают специальные кремы. Причем ассортимент их настолько широк, что многие потребители решают использовать сразу несколько продуктов одновременно. Притом что смешивание разных ингредиентов может привести к обратному результату.

Поэтому, выбирая разные средства для кожи, необходимо обращать внимание на составы. В частности, следующих 5 комбинаций желательно избегать.

Витамин С и ретинол

Два активных сильнодействующих ингредиента, благодаря которым можно осветлить кожу и улучшить ее текстуру. Но если витамин С и ретинол используются вместе, то результатом с большей вероятностью станет покраснение, раздражение и сухость кожи. Негативные эффекты возникнут из-за разницы в уровнях pH. Как следствие, будет нарушен естественный баланс кожи.

Если требуется применение двух этих компонентов, то использовать их лучше в разное время.

Витамин С с кислотами AHA и BHA

Такое сочетание может стать причиной раздражения и повреждения кожи. Дело в том, что оба компонента оказывают примерно одинаковое воздействие, отшелушивая частицы кожи. Одновременное их использование только усилит это действие, что и повлечет негативные последствия.

Сам процесс отшелушивания может быть полезен и даже необходим, поскольку он способствует удалению омертвевших клеток и создает тем самым условия для обновления кожи. Но очень важна умеренность такого воздействия.

Как витамин C, так и кислоты AHA и BHA могут использоваться в таких целях, но только в разное время, например через день.

Ретинол и AHA-кислоты

Следствием применения такой комбинации может стать раздражение, сухость и повышение чувствительности кожного покрова. Также проявится чрезмерное отшелушивающее воздействие, поэтому лучше разделять эти средства при их использовании.

Ретинол и бензоилпероксид

Оба компонента используются кроме прочего в борьбе с акне. Но если их наносить вместе, то кожа будет сухой, покрасневшей и раздраженной. Не исключено и шелушение при таком воздействии.

Эксперты рекомендуют днем наносить бензоилпероксид, а на ночь – ретинол.

Салициловая кислота и ретинол

Оба ингредиента относятся к отшелушивающим агентам, комбинация которых способна повредить защитные функции кожи. Итог будет тот же: чрезмерная сухость, раздражение, шелушение и повышение чувствительности. Избежать побочных реакций такого рода вновь поможет разведение режимов использования компонентов.

Заключение

Сочетание активных сильнодействующих ингредиентов нежелательно в любом случае. Так же, как и слишком частое применение одного средства с концентрированной формулой. В обоих случаях можно ожидать негативных последствий, которые могут выражаться не только в сухости и раздражении. Некоторые комбинации могут также спровоцировать и аллергическую реакцию с химическим ожогом. Поэтому очень важно соблюдать умеренность в применении таких средств и всегда помнить о соблюдении инструкции.