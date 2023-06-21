Мнение: Все как всегда – виноват пилот!

По катастрофе Суперджета в Шереметьево в 2019 году вынесли на днях приговор: командиру воздушного судна Денису Евдокимову 6 лет колонии-поселения. Скандальнейшая история закончилась (закончилась ли? – очень надеюсь, что нет) так же скандально.

Прежде всего обращает на себя внимание, конечно, сам по себе срок “судебного разбирательства”. Катастрофа в Шереметьево случилась в мае 2019, приговор вынесен аж в июне 2023-го. ЧЕТЫРЕ ГОДА! Народ в России ничему давно не удивляется, но я все ж смотрю на эти цифры в полном офигении. Что ж это за процесс, на который уходит 4 года? Чем они занимались столько времени? Великая Отечественная война столько длилась, наши деды за такой срок от Москвы до Берлина дошли!

Длительность этого “процесса века” – показатель полной импотенции нашей судебной системы как таковой. И главное – добро бы в итоге были добыты какие-то уникальные факты и свидетельства, был бы какой-то уникальный и всесторонний приговор… Но нет – финальный приговор стандартен до ломоты в зубах. В мае 2019, через несколько дней после этого происшествия, я писал тут же в ЖЖ:

“обычно, как у нас принято, любая катастрофа, если это не теракт, сразу списывается на “ошибки пилотирования” – да и дело с концом. Выгода двойная: и удается отвлечь внимание от технического состояния самолетов, и семьям погибших пилотов можно страховки не выплачивать – как же, ведь это по их вине произошла катастрофа! А тут – неувязка: с одной стороны – все плохо, есть человеческие жертвы, самолет сгорел начисто. А с другой – экипаж-то жив! Соответственно, гнать на них в буквальном смысле “как на мертвых” не получится – они будут защищаться…” (2019)

То есть с самого начала было понятно, что всё постараются повесить на пилотов – как у нас делали ВСЕГДА при разборе любых аварий и катастроф. “Виноваты пилоты” – и всё шито-крыто. Ну и здесь через 4 года все равно присудили то же самое!

И даже после 4-х лет всё шито белыми нитками. Вспомним, какая была изначальная картина, которую сообщали “по горячим следам”: самолет “Сухой-Суперджет” поднялся из аэропорта Шереметьево, а потом ЧТО-ТО внезапно случилось, первоначально говорили, что в него ударила молния, в результате чего на нем полностью отключилось электрооборудование, в частности, автопилот. Экипаж попытался реанимировать управление, ничего не получилось, и тогда командир принял решение садиться – что на самолете с неработающим электрообуродованием дело всяко рискованное, но другого выхода не было (оставаться в воздухе вечно в любом случае не вариант). Евдокимов принял решение – и все-таки сумел посадить почти неуправляемый самолет с избыточным весом (из-за невыработанного топлива). И всё было бы классно, если б при посадке стойки шасси не сломались, причем так неудачно, что не просто разрушились, но и пробили топливный бак. На борту начался пожар, эвакуировать всех не удалось, погиб 41 пассажир (больше половины от находившихся на борту).



Пилот Евдокимов

Вот такая была первоначальная версия. За первоначальными, “с пылу с жару” версиями всегда нужно особенно внимательно следить, я это давно понял – например, в случае заказных убийств. В первый час или первый день журналисты-стрингеры бесхитростно пишут – “Убит известный бизнесмен Сидоров; считается, что он находился в неприязненных отношениях с банкиром Петровым”. Потом информацию начинают всячески затирать, забалтывать, плести всякую ахинею и вообще всячески наводить тень на плетень – делая всё, чтобы фамилия “банкира Петрова” больше вообще нигде не всплывала, люди увлеченно перебирают самые фантастические предположения – “убили рептилоиды, карибская мафия, цыгане при помощи вуду, вудуисты при помощи цыган, это был несчастный случай и т.д.” Всё это только для того, чтобы Самый Очевидный Мотив и подозреваемый в деле не фигурировали.

Так, думается, и с катастрофами. Суперджет – самолет новый (был на 4 года новее, чем сегодня), свой первый показательный (!) полет с прессой и авиаспециалистами на борту, ведомый “лучшими и самыми заслуженными пилотами РФ”, закончил еще более впечатляющей катастрофой (врезался в гору, погибли все, списали, естественно, на дураков-пилотов). По первоначальной версии вообще выходило, что на “сыром” самолете вообще-то случился какой-то крупный сбой, и летчик, сумевший его хоть как-то посадить, на самом-то дело проявил недюжинное мастерство и совершил подвиг, все-таки спас от почти неминуемой гибели хотя бы половину пассажиров. Ему, по идее, надо было орден давать…

Но нет! Уже в 2020 году я писал у себя в ЖЖ, что расследование пошло по совсем другому пути:

“Информация о катастрофе Суперджета становится все более фееричной. Теперь, “по последним сведениям”, типа выяснилось, что у самолета вообще не было никаких проблем! Так, вроде связь чуток попортилась, да и то – переговорам с диспетчером поломка ничуть не мешала!

“Из текста переговоров диспетчера с летчиками следует, что удар молнии, заставивший экипаж вернуться в аэропорт, на самом деле не нанес существенного ущерба лайнеру. Приземляясь, пилоты использовали одну из самых точных и современных систем автоматического захода на посадку — курсо-глиссадную, а кроме того, ежеминутно получали корректирующие команды диспетчера по работающему каналу радиосвязи”.

https://www.kommersant.ru/doc/3965698

Самолет, то есть, был прекрасен, связь работала, аэропорт Шереметьево (вотчина “Аэрофлота”) управлял посадкой выше всяких похвал. Умиляет, что даже в текст о катастрофе современный усмановский “Коммерсант” не преминул вставить рекламный текст о “самой точной и современной системе захода на посадку, установленной в аэропорту Шереметьево”. Возникает естественный вопрос – а был ли мальчик, то есть тот самый пресловутый “удар молнии”? Может, никакого удара и не было?

Опять цитата: “даже в таких не самых сложных в общем-то условиях экипаж постоянно повторял диспетчеру: «Необходима помощь» — и получал ее. Руководитель полетов едва ли не посекундно напоминал летчикам, с каким азимутом они должны лететь, на какую полосу садиться, какое удаление обеспечить до ее торца и проч. Посадка, таким образом, проходила в абсолютно штатном режиме. Когда до земли оставались считаные метры, диспетчер обратился уже к наземным службам, попросив в случае необходимости помочь чересчур осторожному экипажу отбуксировать самолет по рулежным дорожкам”. Текст выглядит как просто откровенное отмазывание “руководителя полетов” (оставшегося безымянным) для следователя и “общественности”.

А вот пилоты здесь представлены уже просто и прямо – откровенными дебилами. “Курсо-глиссадная система фактически строит траекторию посадки за пилота, показывая ему на приборах отклонение от нужной траектории по высоте и в плане. Летчику остается лишь корректировать полет, совмещая на циферблатах стрелки”. Нас теперь уверяют, что и никакой “посадки в ручном режиме” не было в принципе (да и с чего б ей быть на полностью исправном самолете, верно?) – а летчики… просто не сумели даже “совместить на циферблатах стрелки”. Вот такие, значит, в “Аэрофлоте” пилоты! Ай-яй-яй! Они даже в автоматическом режиме не умеют сажать самолеты!” (2020)

И что мы видим? Именно эта “концепция” (почему-то со странной задержкой в 3 года) в итоге и перетекла в таком виде в приговор. И никого почему-то не смущает явный абсурд получившейся картины. Ведь если, как нас сейчас наперебой уверяют прокурор вместе с судьей, опираясь на выводы “авиаэкспертов”, самолет был “практически исправен” – на фига ж экипаж принял решение его аварийно сажать, причем – с почти полными баками? Взлетели, значит, “самолет был полностью исправен” – и вдруг пилоты как безумные запросили посадку и стали плести “какую-то ахинею” про сбой электрооборудования”?

Но вопрос – а почему им эту посадку разрешили? И почему первоначально речь везде шла именно о неполадках на борту?

Фактически, этим приговором нас заставляют поверить, что экипаж самолета состоял из… сумасшедших. Они, мол, испугались неведомо чего и решили возвращаться в аэропорт назначения, едва взлетев. Дураки, что ли? Летели б себе дальше, все ж было нормально!

Одно непонятно: если судья фактически назначила Евдокимова сумасшедшим – почему приговор уголовный? Отправил бы всех в дурку, нет? И заодно б – судебная нота в “Аэрофлот”: не принимайте больше сумасшедших на работу, в компании должна быть усилена психиатрическая экспертиза – а то вон вы напринимали психов, а они у вас абсолютно исправные лучшие в мире Суперджеты аварийно сажают!

Есть, однако, более адекватная альтернативная версия: весь “процесс” на самом деле был посвящен “отмазке” – во-первых, “национальной гордости великороссов” под названием “отечественный самолет нового поколения Суперджет”, а во-вторых – великой и должной оставаться непогрешимой компании Суперджет, которая, понятно, тоже национальная гордость великороссов. А Евдокимов на фоне таких “государственных интересов” – это никто. Про него (по радио зачитывали), так прям и написали в приговоре – “не умеет пользоваться джойстиком”. Подумаешь, людей спас! Пусть теперь с клеймом безумного дебила и преступника посидит в тюрьме 6 лет – он же любит спасать? Вот тем самым еще Людей спасет – уважаемых! Из Аэрофлота и компании “Сухой”.

Тяжелее всего осознавать, что всем в РФ как всегда наплевать – “начальству виднее”. Хотя тут, казалось бы – хрен с ней, с эмпатией, но хотя бы инстинкт самосохранения должен же как-то работать? Простой вопрос – так что ж все-таки случилось с Суперджетом в воздухе? БЫЛО что-то или нет?! Никто ж не застрахован от того, что когда-то придется и нам этим суперджетом пользоваться…