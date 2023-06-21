Скандалы: Яхты против эсминцев?

Военную гавань в Крыму заняли корабли миллиардеров

Было у Черноморского флота укрытие, позволявшее спрятаться нескольким подводным лодкам и катерам, – в Балаклаве. А теперь его нет: бухту перекрыла стоянка для элитных яхт. А военные вынуждены метаться по Чёрному морю, чтобы флот мог избежать потерь. Укрытие в Балаклаве естественное – 126-метровая скала с пещерой, внутри которой в 50-х годах, как писали СМИ, оборудовали уникальное фортификационное сооружение, выдерживающее прямое попадание ядерного боеприпаса в 100 килотонн (на Хиросиму и Нагасаки сбрасывали бомбы по 20 килотонн каждая). В укрытии могли спрятаться 7–8 подводных лодок и 1500 человек.

Кроме того, там, в полной безопасности, хранились боеприпасы. Уникальное укрытие позволяло субмаринам выходить в море незамеченными. Разумеется, это была наглухо засекреченная территория. Чтобы туда просочиться, нужно было оформить целых два пропуска в КГБ – на въезд в также «закрытый» Севастополь и отдельно – в соседнюю Балаклаву.

В середине 90-х положение изменилось, Балаклаву открыли, подводные лодки оттуда вывели и распилили на металлолом в Инкермане. В подводном укрытии оборудовали что-то вроде музея, а на выходе в море устроили яхтенный причал. Ведал им бывший крымский премьер Сергей Куницын. Разумеется, все места разобрали украинские толстосумы – причал выглядел ничуть не беднее, чем в какой-нибудь Ницце.

В 2014-м российские военные впервые поставили ребром вопрос о возвращении им Балаклавы. Их доводы были предельно просты: а что, если у нас вдруг возникнет военный конфликт? Где спрячутся подлодки? Ни естественных, ни искусственных укрытий в российской части Чёрного моря больше нет. Военным ответили примерно так: поскольку яхтенный причал остаётся в собственности депутата Верховной рады Куницына и его партнёров, а мы не хотим портить отношения с официальным Киевом (только-только признали легитимность избранного президента Порошенко), придётся повременить. Тогдашний командующий ЧФ адмирал Александр Витко пробить своим лбом стену непонимания так и не смог. А двое его сменщиков, Моисеев и Осипов, о Балаклаве вообще не вспоминали. Вспомнить пришлось, когда атаковали крейсер «Москва», а подвод­ные лодки и малые ракетные катера, выходившие в Чёрное море, чтобы ударить оттуда «Калибрами», не имели возможности надёжно укрыться.

Новый командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов тему возвращения в Балаклаву особо не педалирует. И причина, похоже, в следующем. Севастопольский вице-губернатор Мария Литовко всеми силами продвигает прожект Балаклавской яхтенной марины, частные инвестиции в которую якобы должны превысить 40 млрд рублей. Пока, впрочем, дело обходится бюджетными севастопольскими деньгами – 9,4 млрд рублей. Но кусок лакомый, согласитесь. Тем паче что владельцы яхт, как правило, особые люди, которые могут при случае оказаться полезны. Потому причал расширяют, чтобы могли разместиться 600 яхт (примерно полсотни новых яхто-мест). Заодно строится элитарный рекреационный комплекс на 2000 мест. Тут не до военных нужд, люди деньги зарабатывают! Неужели, продвигая прожект марины, Литовко готова пожертвовать даже безопасностью Черноморского флота? При этом до конца не решён вопрос собственности – так кому же всё-таки принадлежат яхтенные причалы, городу Севастополю или всё-таки нескольким киевским бизнесменам, как об этом судачат? Информация, выходит, закрыта – как Балаклавская бухта в советские времена.

Руслан Горевой

Оригинал материала: “Наша Версия”