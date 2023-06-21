 

В Новой Москве построят школу на 725 мест

21.06.2023, 14:50, Новости дня
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Новая Москва развивается семимильными шагами. Столичные власти прикладывают большие усилия, чтобы на присоединенных территориях строилось доступное жилье, а также вся необходимая для местных жителей социальная инфраструктура, в том числе, спортивные, медицинские и образовательные объекты.

В ТиНАО в 2023 году уже построили несколько детских садов и школ, а вскоре появится еще одна. Четырехэтажного здания, рассчитанное на 725 мест, будет возведено в поселении Сосенском. Для учащихся оборудуютИТ-полигон.

Строительство школы стартовало по адресу: проспект Куприна, земельный участок №30/9. По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, на данный момент ведутся работы нулевого цикла.

“Общая площадь четырехэтажного здания составит 12,5 тысячи квадратных метров”, – подчеркнул чиновник. Он также добавил, что а первом этаже школы оборудуют медицинский блок, пищеблок, столовую, многосветное пространство с функцией актового зала.

Кроме того, в учебном заведении появится многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной хранения и выдачи книг. Два универсальных трансформируемых спортивных зала будут оборудованы на втором этаже.

Там же расположатся кабинеты для младших классов. Ученики средней и старшей школы будут посещать классы на третьем и четвертом этажах. Также в здании оборудуют ИТ-полигон и специализированные учебные помещения.

Ранее “Дни.ру” рассказывали, что город впервые заключил договор о комплексном развитии территории в Новой Москве. За следующие пять лет инвестору предстоит построить 71 тысячу квадратных метров недвижимости.

Власти предоставят ему участок площадью 11,65 гектара, расположенный в деревне Яковлево поселения Десеновского. Соглашение с инвестором было достигнуто на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул, что для комплексного развития данной территории необходимо инвестировать 7,2 миллиарда рублей.


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