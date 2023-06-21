 

Умер снимавший клипы для “Чайфа” режиссер Котельников

21.06.2023, 14:50, Новости дня
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Умер екатеринбургский режиссер и документалист Кирилл Котельников. Деятель был известен тем, что снимал клипы многим свердловским рок-музыкантам, а также легендарной группе Bad Boys Blue.

“Опечалены уходом нашего товарища Кирилла Котельникова. Кирилл из тех светлых людей, с которыми хочется дружить, общаться и работать. Все это у нас было. Спасибо, Кирилл”, — цитирует группу “Чайф” URA.ru. Одним из последних проектов, над которым работал Кирилл Котельников, стал сериал “Гриша Субботин”.


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