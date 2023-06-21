Инсайдер опубликовал фото флагманского смартфона Vivo X100 Pro+

Инсайдеры опубликовали снимки нового флагманского смартфона под названием Vivo X100 Pro+.

Производитель до сих пор умалчивает подробности девайса до официальной премьеры. С задней части смартфона размещен круглый блок основной камеры. Также аппарат имеет изогнутые грани для удобства положения в руках. Вместе с тем смартфон смогут оснастить продвинутым восьмиядерным чипсетом MediaTek Dimensity 9300, однако в других модификациях смогут использовать и флагманские чипы.

Что касается основной камеры, то ее основной модуль получит датчик 50 мегапикселей. Пока инсайдеры не располагают остальными характеристиками будущего флагмана Vivo X100 Pro+.