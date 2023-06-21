Скандалы: Сундук мертвеца

Наследство «угольного короля» Александра Щукина зависло в судах между вдовой и «номиналом»

Спор между близкими и дальними родственниками покойного миллиардера вот-вот дойдёт до рассмотрения в высшей судебной инстанции. Если получится, что Максим Репин – всего лишь номинальный владелец активов, то справедливо ли то же самое в отношении Тимура Франка? Раздел наследства Щукина идёт в российской юрисдикции, при том что в офшорах у него явно осталось немало.

19 июля исполнится два года с момента смерти Александра Щукина – бывшего совладельца холдинга «Сиб­углемет» и знаковой фигуры в новейшей истории Кузбасса. В 2011 году «Форбс» включил его в число 200 богатейших людей России, оценив его состояние в 1,8 млрд долларов. Забавно, но покойный продолжает числиться владельцем двух десятков компаний в самых разных отраслях – от управления недвижимостью и разведения оленей до торговли автомобилями и лекарствами. Причина простая: вдова бизнесмена оспаривает его «последнее» завещание.

Документ появился при крайне странных обстоятельствах. Он указывает, что едва ли не все семейные активы должны достаться Максиму Репину, дальнему родственнику Щукина. Именно Репин наряду с Тимуром Франком стал владельцем ряда щукинских активов на фоне уголовного дела против их реального бенефициара, просидевшего под домашним арестом 4,5 года.

Как мы помним, в 2016 году Александра Щукина вместе с двумя заместителями Амана Тулеева, на тот момент бессменного губернатора Кемеровской области, обвинили в вымогательстве акций угольного разреза «Инской». В суде Щукин признал, что интересовался этим предприятием, но не представлял, какими методами чиновники хотят забрать мес­торождение у прежнего собственника. Приговора – ни обвинительного, ни оправдательного – он не услышал. Сообщалось, что причиной смерти бизнесмена стали последствия COVID-19. Незадолго до этого 70-летний Щукин перенёс операцию на сердце и, как мы уже сказали, якобы исключил близких родственников из завещания.

До того, как в одночасье стать совладельцем дюжины фирм, господин Репин, по всей видимости, не имел опыта в большом бизнесе и, как считается, был простым водителем. Вдова бизнесмена, Евгения Щукина, ранее заявила, что спустя несколько дней после похорон ей позвонила Ольга Сиксина, бывший юрисконсульт, а теперь руководитель ряда компаний, в которых получил доли Максим Репин. По словам вдовы, Сиксина попросила её приехать в офис и подписать документы. Получилось так, что пожилая женщина, явно находившаяся под воздействием стресса, оформила отказ от наследства. Теперь она пытается отыграть всё назад.

Своей ли смертью умер миллиардер – вопрос, ответа на который, похоже, нет ни у кого. Судебные тяжбы, инициированные его вдовой, выглядят единственным препятствием на пути номинального собственника к распродаже предприятий. Покупателей на них долго искать не придётся.

Переоформили на себя

Буквально на днях в Кемеровский областной суд поступила кассационная жалоба на решения нижестоящих инстанций, отказавших Евгении Щукиной в отмене завещания. Параллельно с этим процессом вдова оспаривает «реструктуризацию» семейного бизнеса. Здесь дело дошло до подачи жалобы в Верховный суд РФ. Дата её рассмотрения пока не назначена.

В числе прочего Евгения Щукина требовала признать недействительными ряд сделок с участием ООО «Абсолют-НК». Эта фирма имеет 20 дочерних предприятий, она стала чем-то вроде ядра семейных активов. Руководитель – Ольга Сиксина, учредители на данный момент – Максим Репин (90%), Евгения Щукина (8%), ООО «Альфакапитал» (1%) и Андрей Скопинцев (1%). Так вот, согласно материалам дел в арбитражных судах, получилось так, что лица, действовавшие по доверенности от имени Евгении Щукиной, внесли ряд принадлежавших ей зданий и земельных участков в качестве вкладов в имущество ООО «Абсолют-НК». Насколько можно понять, вклады были сделаны безвозмездно и не повлияли на распределение долей в капитале компании.

Кроме того, вдова бизнесмена требовала признать недействительными сделки по отчуждению в пользу ООО «Абсолют-НК» 95% долей в ООО «Паркинг», ООО «Виктория» и ООО «Норма», а также 100% долей ООО «Омега». Последнюю из перечисленных компаний, принадлежавших Евгении Щукиной, стоит рассмотреть отдельно.

ООО «Омега» держит в доверительном управлении доли в 14 предприятиях, которые Александр Щукин сохранил за собой. В большинстве из них 80% капитала принадлежит Максиму Репину, 20% – покойному Александру Щукину. Генеральным директором трёх таких фирм является Ольга Сиксина, ещё двумя управляют Л.В. Репина и Ю.В. Репина – по всей видимости, родственники Максима. Все эти подробности могут показаться утомительными, но они важны, поскольку в списке компаний с участием ООО «Омега» есть владельцы дорогостоящей недвижимости, например: ООО «Усгаз», ООО «Гранд-Моторс», ООО «Инвест-НК» и ООО «Байерн-КарАвто». Такие активы явно стоят двухлетнего судебного разбирательства.

Заинтересованные лица

Среди компаний, в которых доли Максима Репина и Александра Щукина распределены в пропорциях 80/20, присутствует также ООО «Йети Хаус».

­Эта фирма среди прочего управляет шикарным отелем на горнолыжном курорте Шерегеш (Таштагольский район Кемеровской области). Господин Репин появился в числе её учредителей в 2021 году, то есть в период, когда Щукин уже находился под следствием.

Примерно в то же время в ООО «Йети Хаус» появился новый директор – Ольга Залесская. В 2016 году она была руководителем ООО «Магма ТЭК», поставлявшего крупные партии топлива по гос­контрактам. Совладельцем «Магмы» является Максим Несин – бывший учредитель ООО «Кузбасская топливно-энергетическая компания» (признано банкротом в 2020 году). Если верить публикациям в открытых источниках, этот человек дружил с сыном действующего замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова, которого некоторые считают лоббистом интересов ГК «Мечел» миллиардера Игоря Зюзина. До назначения в федеральное министерство Сергей Назаров работал в представительстве ОАО «Мечел» в Южном федеральном округе.

Если так, то Ольга Залесская могла представлять сразу несколько заинтересованных сторон в покупке «бывших» активов Александра Щукина. Помимо ООО «Йети Хаус» в 2020–2021 годах она была генеральным директором уже упоминавшихся нами ООО «Паркинг» и ООО «Виктория». Мы не знаем, почему её работа в этих фирмах прекратилась так быстро. Но, вполне вероятно, потенциальные покупатели щукинского бизнеса были разочарованы затянувшимися судебными процессами по разделу наследства.

Офшорный уголь

Максим Репин был не единственным, кому достались активы угольного короля, когда тот находился под следствием. В 2018 году Александр Щукин обвинил в захвате бизнеса своего юриста Тимура Франка. Будучи наёмным сотрудником, он провернул несколько сделок, в результате которых его босс расстался с АО «ИТЭК», выступавшим держателем акций и долей в других бизнесах. В частности, «ИТЭК» через ООО «Альфа» владела 44% ООО «Разрез Кузнецкий Южный». В результате многоходовой комбинации компания Франка ООО «Адонис» стала владельцем почти 70% ООО «Альфа». Структура этого бизнеса впоследствии менялась. Сейчас Тимуру Франку принадлежит 15% ООО «Разрез Кузнецкий Южный», 36,82% и 33,18% компании держат ООО «Карботех» и ООО «Ромена», по 7,5% угольного разреза принадлежит физическим лицам – Ивану Паворознюку и Артёму Акиваеву.

При всём при этом до смерти Александра Щукина многие в Кузбассе считали, что публичные обвинения в адрес Тимура Франка были ширмой и в реальности тот якобы оставался лишь номинальным владельцем активов. До 2018 года он упоминался в прессе лишь как юрист, представлявший интересы Щукина при рассмотрении иска АО «ИТЭК» против АО «ШТК» и АО «ШТЮ». В судебной тяжбе между Евгенией Щукиной, Максимом Репиным и Ольгой Сиксиной он никак не участвует. Однако именно Тимура Франка можно считать наиболее осведомлённым лицом об офшорной части империи покойного угольного магната.

Конкретно

В иске Евгении Щукиной об отмене завещания, который рассматривал в первой инстанции Заводской районный суд Новосибирска, в качестве третьих лиц фигурировали Елена Александровна и Ольга Александровна Щукины. При этом, согласно распространённой версии биографии миллиардера, его единственной дочерью была Елена. Больше 10 лет назад она вышла замуж за Ильдара Узбекова, сына бывшего топ-менеджера структур «Газпрома» Фуада Узбекова. Пара поселилась в Лондоне, где Елена Щукина известна как хозяйка художественной галереи в престижном районе Мейфэр. Ильдар Узбеков, по данным СМИ, управлял рядом офшоров своего тестя, перекачивая в них прибыль российских компаний.

Артем Потёмкин

Оригинал материала: “Наша Версия”