 

Как благоустроят территории около транспортных объектов в 2023 году

21.06.2023, 13:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Власти Москвы активно благоустраивают территории около транспортных объектов. Как правило, там приводят в порядок инженерные коммуникации, меняют дорожное покрытие, устанавливают новые источники света, проводят озеленение и организовывают зоны отдыха.

За последние годы удалось охватить территории возле более чем 60 процентов станций метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров. На 367 участках специалисты комплекса городского хозяйств уже провели благоустройство, еще 62 проекта находятся на стадии реализации.

Основанная зада – сделать территории около транспортных объектов комфортными как для пассажиров, так и для местных жителей. Особенно это актуально для крупных ТПУ Москвы. Для пассажиров останавливают современные остановочные павильоны, для автолюбителей оборудуют парковочные места.

Так, работы на территории около транспортно-пересадочного узла “Тимирязевская” выполнены на 35%. Там меняют бордюры, опоры освещения и покрытие тротуаров. Кроме того, местные жители получат зону отдыха с лавочками и качелями, а также детскую площадку для обучения малышей правилам дорожного движения.

Около строящейся станции метро “Яхромская”, расположенной на Люблинско-Дмитровской линии метро, благоустройство выполнено на 30%. Там специалисты обновят шесть детских площадок, придадут каждой из них особый тематический дизайн. Сейчас они занимаются прокладкой кабельной канализации, после чего приступят к асфальтированию тротуаров.

Участок возле станции “Поклонная” МЦД-4 также завершен на 30%. Кроме прочего, там установят малые архитектурные формы и новые источники света, а также проведут озеленение и разобьют цветники. Вдоль реки Сетуни планируется организовать прогулочный маршрут, а через реку перекинуть пешеходный мост.

В районе Северный СВАО около строящегося комплекса Московского физико-технического института вскоре откроется станция метро “Физтех”. На участке рядом с ней продолжаются работы по благоустройству. В ходе работ специалисты организуют зоны для отдыха, занятий спортом и дрессировки домашних животных.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06 / На Школьной улице открылась фотовыставка “Молодежные места Москвы”

21.06 / В Саратове два подростка выпали из окна

21.06 / В Алексеевском районе расселили три дома по реновации

21.06 / В Новой Москве построят школу на 725 мест

21.06 / Умер снимавший клипы для “Чайфа” режиссер Котельников

21.06 / ABC – поедают всё на своём пути — жители Невады страдают от небывалого нашествия сверчков

21.06 / Собянин рассказал о поддержке участников спецоперации и их семей в Москве

21.06 / Собянин пообещал запустить новые центральные диаметры и метро во Внуково в этом году

21.06 / Средняя скидка на квартиру в Москве – 6%

21.06 / Россияне пожаловались на нехватку доступных для питомцев отелей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика