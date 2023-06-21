 

В рамках проекта «Феликс к нам приходит» в России установят 100 памятников Дзержинскому

21.06.2023, 13:33, Разное
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Заместитель министра культуры России Надежда Преподобная объявила о старте всероссийской акции «Феликс к нам приходит».

В рамках проекта планируется до конца 2024 года установить во всех областных и краевых центрах России, а также столицах республик, минимум по одному памятнику Феликсу Дзержинскому.

– Для всех культурных людей имя Феликса Эдмундовича символизирует стойкость, патриотизм и вернуть своему долгу. Поэтому увековечивание памяти этого великого человека – первостепенная задача для министерства культуры, – сообщила Преподобная.

На реализацию проекта из федерального бюджета выделено 300 млн рублей. Первые скульптуры «Железного Феликса» уже готовы, в августе они будут установлены в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Тагиле.

Представители патриотической общественности полностью поддержали проект Минкульта и призвали снова рассмотреть вопрос о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь Москвы.

– Отрадно, что Россия снова возвращается к своим корням, снова действует не по указке Вашингтона, а по велению сердца. Для миллионов моих соотечественников главный Феликс – это тот, кто стоял на Лубянке. Отреставрировать и снова поставить – вот, что вернёт России подлинный суверенитет, – говорит политолог Сергей Кургинян.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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