Смартфон Redmi K70 получит флагманский процессор

Новый флагманский смартфон Redmi K70 до сих пор не представлен официально, но инсайдеры уже делятся некоторыми деталями.

В частности, эксперты уверены, что в новом смартфон Redmi K70 в топовом исполнении предусмотрят флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Официальный выход данного чипа состоится осенью, однако сам девайс смогут представить перед широкой аудиторией пользователей только к концу текущего года.

Вместе с тем актуальная версия флагмана Redmi K60 выпущена в конце прошлого года и построена на архитектуре MediaTek Dimensity 8200 в стандартной конфигурации. Остальные подробности о новинке будут известны несколько позже.