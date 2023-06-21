Microsoft удалит из Windows 11 приложения «Почта» и «Календарь»

Согласно сообщению, опубликованному на портале Windows Central, Microsoft планирует прекратить поддержку приложений «Почта» и «Календарь» для Windows 11. Вместо этого, функционал данных приложений будет интегрирован в Outlook, который станет доступен только по подписке.

Начиная с конца 2023 года, «Почта» и «Календарь» уже не будут включены в стандартный набор предустановленных приложений операционной системы и будут доступны лишь через Microsoft Store. Однако, с сентября 2024 года, эти приложения будут полностью сняты с рынка.

Outlook, в свою очередь, предлагает пользователям удобный интегрированный клиент для работы с электронной почтой, календарем, задачами, чатами и файлами. Он является частью платного пакета Microsoft 365 и регулярно обновляется, обеспечивая надежность и актуальность функций.

Несомненно, такое решение Microsoft может вызвать недовольство у пользователей, которые привыкли пользоваться простыми и бесплатными приложениями для выполнения определенных задач. Однако, компания стремится создать универсальный инструмент, способствующий повышению продуктивности и обеспечивающий возможность монетизации предоставляемых услуг.