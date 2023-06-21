“Прохладная” брюнетка: новый тренд окрашивания волос легко освежит образ этим летом

Из всех модных тенденций в области парикмахерского искусства эта обещает быть самой востребованной и популярной. Речь идет об окрашивании волос в тон «прохладной» брюнетки. Такой цвет волос является универсальным, поскольку подходит для любого тона кожи. Он также красиво контрастирует с яркой одеждой, которая также в моде этим летом. С таким окрашиванием волос вы сможете презентовать эффектные луки, которые точно произведут фурор.

Преимущества нового тренда

Этот приглушенный коричневый цвет представляет — полная противоположность привычному солнечному летнему оттенку, которому многие отдают предпочтение, и представляет собой дымчатую, не менее забавную альтернативу.

Знаменитый колорист по волосам Джордж Папниколас объяснил, что «прохладная» брюнетка — техника окрашивания, которая предполагает мягкое сияние локонов, позволяя проявиться холодному черному оттенку. Иногда встречается вариация данного тренда – тонкий пепельно-коричневый балаяж, который придает вашим волосам еще большую глубину. Это приводит к более насыщенному коричневому цвету, который эффективно удаляет тусклость без обесцвечивания.

Вот почему данная техника является идеальным вариантом, ведь многие наверняка осведомлены о том, что может случиться с волосами, когда их обесцвечивают. Последствия могут быть разные, например сухие секущиеся кончики. Если вы искали стиль, не требующий особого ухода на лето, особенно с темными от природы волосами, это может быть идеальным вариантом.

С другой стороны, такая техника окрашивания также может рассматриваться девушками с другими цветами волос. Если вы блондинка или рыжая, то можете попробовать превратиться в крутую брюнетку на летний сезон.

Внимание на тон кожи

«Прохладная» брюнетка — идеальный вариант для тех, у кого темные от природы волосы, которые не хотят лишаться естественного оттенка, но все же хотят изменить его на лето. Но прежде, чем записаться на прием в салон, следует усвоить базовую теорию цвета. Подтоны являются ключом к выяснению того, какой цвет волос вам лучше всего подходит, однако это не так просто, как посмотреть в зеркало и определить, какая у вас кожа: холодная, теплая или нейтральная.

Подтоны существуют под самым верхним слоем кожи и являются ключевым моментом для создания привлекательных образов. От них нужно отталкиваться при выборе тональной основы или помады, а также при выборе цвета для окрашивания волос. Желательно подобрать такой оттенок локонов, который будет контрастировать с подтоном кожи. Например, вы можете быть наслышаны о популярном «родственном» оттенке «прохладной» брюнетки – «теплой» брюнетке. Он принадлежит к тому же семейству, что и каштановый и другие светло-коричневые оттенки, предлагая желто-золотые оттенки, которые чаще всего ассоциируются с бликами.

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Те, у кого бледный холодный подтон кожи, обычно выбирают этот оттенок, особенно в такие сезоны, как осень и зима. Вот почему «прохладная» брюнетка — это удачная альтернатива «теплой» брюнетке на летний сезон. Этот контрастный насыщенный черно-коричневый оттенок создает сияние на вашей коже, выгодно подчеркивая загар.

Достижение идеального образа «прохладной» брюнетки

Для тех, у кого нейтральный или холодный подтон, независимо от сезона, рассмотрите возможность выбора образа «прохладной» брюнетки, который включает более темный коричневый цвет. Взгляните на один из самых модных цветов волос — «жареный» брюнет. С его помощью можно получить текстурированный вид с возможностью замены на нейтральные коричневые оттенки, такие как пепельно-коричневый, на тонкий балаяж. Добавляя немного «прохлады» или «тепла» по мере необходимости, стилисты могут приспособить «прохладную» брюнетку к любому типу волос.

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Секретное средство по уходу за волосами

Этот тренд идеально подходит волос любых текстур: от вьющихся до прямых. Но ключ к сохранению дорогого и гламурного образа заключается в использовании блеска для волос.

Если вы не знали, блеск — это скрытая жемчужина в уходе за волосами. Ведь это средство не повреждает кутикулу и идеально подходит для поддержания цвета в домашних условиях. Иметь под рукой восстанавливающий цвет блеск особенно полезно для обладательниц светлых волос, которые хотят сохранить холодный оттенок.

Мастер-колорист Швонн Перкинс выделил преимущества использования блеска для обеспечения двойного оттенка и блеска: «Мы используем блеск, чтобы либо добавить больше тона, который мы хотим видеть больше (например, медового), либо используем пепельные блески, чтобы нейтрализовать тона, которые мы хотим видеть меньше (например, используя пепельный оттенок для нейтрализации желтизны или красноты».