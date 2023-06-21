“Театр – самое живое из всех искусств”: Ольга Кабо о преданности профессии, ярлыке “воздушной героини”, жесткости в работе

Ольга Кабо — талантливая актриса театра и кино, а также профессиональный каскадер. Фильмография знаменитости насчитывает свыше 80 картин, самые известные из которых – «Крестоносец», «Умирать не страшно», «Салон красоты», «Любовь и прочие неприятности». Актриса продолжает радовать поклонников своим творчеством.

О спектакле «Мастер и Маргарита»

Кабо отправилась с гастролями, чтобы презентовать спектакль «Мастер и Маргарита», где она играет роль Маргариты. Постановку увидели не только россияне, но также и жители Азербайджана. По мнению актрисы, этот роман Булгакова — о любви вселенского масштаба. Маргарита доведена до исступления, и тогда в ней пробуждается ведьминское начало. Но не в плохом смысле слова, а от слова «ведать», то есть знать. Тогда она протягивает руку Мастеру, чтобы увести его туда, где не будет только страданий, а где будет мир, гармония, любовь. По мнению актрисы, именно так, как Маргарита, должна поступать любая женщина, проявляющая жертвенность.

О преданности профессии

Кабо считает театр самым живым из всех искусств. По ее мнению, не бывает двух одинаковых спектаклей, даже если играют те же актеры. Ведь каждый артист каждый день просыпается немного другим человеком. Как минимум повзрослевшим. У него может быть другое настроение, и это отображается в его игре в спектакле.

О столетии театра

Кабо служит в театре Моссовета уже 22 года. В этом году театр отметил столетний юбилей. В честь праздника были организованы соответствующие мероприятия. Вот что рассказывает по этому поводу Кабо: «У нас был красивый спектакль, пришли друзья, театралы, все артисты. Марина Брусникина сделала юбилейный спектакль. Она сказала, что он будет длиться 100 минут и на сцене будет 100 артистов. То есть за 100 минут рассказана столетняя история нашего театра легендарного».

О новой постановке

Кабо призналась, что сейчас они репетируют спектакль «Поздняя любовь» по пьесе великого драматурга Островского. «Мне так нравится репетировать по старой школе “петелька, крючочек, система Станиславского”. Мы разбираем, докапываемся и т.д. В общем, такая работа бывает очень редко и доставляет действительно большое удовольствие. Премьера будет в сентябре», – делится впечатлениями знаменитость.

О сериале «Заполярный вальс»

Кабо успевает не только играть в постановках, но также и сниматься в кино. Например, недавно завершился показ нового сериала с ее участием – «Заполярный вальс». Актриса рассказала о трансформациях своей героини. В самом начале это была жена, безропотно подчиняющаяся мужу. Она пожертвовала карьерой ради того, чтобы стать хранительницей домашнего очага. Однако ближе к финалу героиня нашла себя, обрела профессию, работу. И после такой самореализации изменились ее отношения с мужем. Они как будто бы открыли друг друга с другой стороны.

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Артистка рассказывает, что сериал снимали в Арктике, Мурманске, а там очень много живописных локаций. На площадке царила дружественная атмосфера, поэтому работалось «на одном дыхании».

О новом картине

Кабо приняла предложение режиссера Сарика Андреасяна сняться в киноленте “Без рук”. Это история, основанная на реальных событиях. В 2017 году Маргарите Грачевой нанес увечья ее муж. Сейчас эта история будет экранизирована. Кабо сыграет маму главной героини.

О ярлыке “воздушной героини”

Благодаря хрупкости и утонченности к Кабо приклеился ярлык «воздушной героини». Правда, с недавних пор так получается, что актрисе дают отрицательные роли. «Они сами меня находят», – шутит знаменитость.

Какой является актриса в реальной жизни, попыталась выяснить радиоведущая Алла Довлатова. Она провела блиц-опрос со звездой. Кабо призналась, что если бы была певицей, то свой первый альбом назвала бы «Я сама».

На вопрос о том, чем домашняя Кабо отличается от работающей, актриса ответила так: «В общем-то, ничем. Только дома я обычно с хвостиком и в спортивном костюме. А когда я выхожу на люди, когда у меня мероприятие, тогда становлюсь более гламурной что ли. Но моя главная красная дорожка — это всегда путь от работы к дому».

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Актриса призналась: если человек ее обманет, то она перестанет с ним общаться. Сама знаменитость старается говорить правду и поступать по совести. Себе и своим близким она никогда не врет.

О жесткости в работе

Кабо не скрывает, что может проявить жесткость в рабочих моментах. «Если что-то не готово, когда мы приезжаем на площадку (например, музыканта нет или не пришел кто-то), то могу что-то жестко, но интеллигентно сказать. Потому что я очень дорожу своей профессией и очень уважительно отношусь ко всему, что происходит на подмостках или на съемочной площадке. Поэтому иногда позволяю себе быть жесткой», – признается знаменитость.

Кабо порассуждала, как бы поступила, если бы пришла на свидание, а мужчина ей не понравился. А таком случае актриса бы не стала прерывать встречу из уважения к собеседнику, а допила бы чашку кофе до конца.

О секретах красоты

Глядя на Кабо, сложно поверить в то, что ей 55 лет. Знаменитость раскрыла секрет красоты: просто жить и не думать о старении и внешних трансформациях. Актриса признается, что очень уважает эстетическую медицину. На протяжении 23 лет она сотрудничает с одной клиникой. Сотрудники учреждения дают знаменитость ценные советы по уходу за кожей.

Кабо нравится ходить на массажи. Она не против бьюти-процедур, но пока не готова к пластике. Звезда не исключает, что, возможно, когда-нибудь придет к этому, но пока ее все устраивает, и она не видит смысла ложиться под нож хирурга.

«Мне кажется, что красота — она же не только внешняя, но и внутренняя. То, что ты сеешь в этой жизни, то тебе и возвращается», – считает Кабо.