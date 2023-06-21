 

ABC – поедают всё на своём пути — жители Невады страдают от небывалого нашествия сверчков

21.06.2023, 12:40, Новости дня
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Власти и жители американского штата Невада безуспешно пытаются справиться с рекордным нашествием «мормонских сверчков», полчища которых обрушились на этот регион, заполонив дороги, жилые дома и промышленные предприятия. Корреспондент ABC News побывал на месте, чтобы узнать, какие меры предпринимаются, чтобы взять ситуацию под контроль.

Миллионы не способных летать насекомых, известных как «мормонские сверчки», заполонили сейчас территорию Невады, захватывая дома в городе Элко (штат Невада), сплошь покрывая дороги и даже местную больницу.

Некоторые домовладельцы используют пылесосы и моющие устройства, чтобы очистить поверхность от сверчков. При этом уничтожение мясистых двухдюймовых сверчков может привести к возникновению запаха, описываемого как запах «горелой плоти».

В связи с огромным количеством этих насекомых на улицах Департамент транспорта Невады теперь вынужден использовать снегоочистители и знаки, предупреждающие о «скользких дорогах» из-за массы раздавленных сверчков.

ДЖЕРЕМИ МУР, житель Спринг-Крик (штат Невада): Это почти так же скользко, как на нефтяном пятне. Вообще, я возвращался домой на этом перекрёстке — и когда завернул за угол, то выехал слишком быстро. И в результате я чуть было не оказался в канаве, полной воды, это получилось довольно интенсивно.

Нашествия «мормонских сверчков» на протяжении истории и раньше случались на Западе — в таких штатах, как Невада, Айдахо, Юта, Монтана и Орегон, принося значительный ущерб сельскохозяйственным посевам и другой растительности.

Эксперты говорят, что жизненный цикл активности сверчков обычно длится от четырёх до шести лет, а затем они впадают в спячку. Похоже, что для жителей Элко облегчение наступит ещё не скоро.

ДЖЕРЕМИ МУР: Они просто едят! Потому что они всеядные. Они поедают всё на своем пути, включая даже друг друга.

По словам экспертов, сверчки могут осаждать этот регион ещё на протяжении нескольких лет, пока поедающие их хищники не помогут вернуть ситуацию под контроль.

Дата выхода в эфир 20 июня 2023 года. 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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