Скандалы: Страна системного «распила»

Украинские чиновники растрачивают бюджетные миллионы на овощерезки, беговые дорожки и съёмки кулинарных шоу

На уборку пустующего киевского аэропорта «Борисполь» городские власти украинской столицы затребовали 51 миллион гривен (в рублях по курсу это примерно в полтора-два раза больше, – учитывая разницу в официальном и фактическом курсах гривны). Интрига здесь в том, что ровно столько же стоила уборка в работающем аэропорту, когда через него проходил пассажиропоток в 12-15 миллионов человек ежегодно.

Киевский общественник Юрий Романенко не сомневается, что выделенные деньги чиновники разворовали.

Романенко указывает на вопиющие случаи разворовывания чиновниками бюджетных денег – хотя система «открытых» тендеров, казалось бы, должна была этому воспрепятствовать. Но куда там столичному Борисполю до волынского городишки Киверцы, где чиновники городского совета заполучили на капитальный ремонт беговых дорожек в парках 72,5 миллионов гривен! И ещё столько же – на ремонт городского стадиона. Почти 150 миллионов! Казалось бы, в не самое подходящее для этого время. Романенко не сомневается, что никакого ремонта никто и не собирался проводить – это ни что иное, как пример разворовывания бюджетных средств «под прикрытием».

От местных чиновников не отстают и столичные – госпредприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины» озабочено съёмками кулинарного шоу, на выпуск пилотного номера которого запросило 3 миллиона гривен. Так вот зачем чиновники Днепровского района Киева объявляли тендер на покупку овощерезок для бомбоубежищ на сотни тысяч гривен! – иронизирует Романенко («Наша версия» недавно сообщала об этом скандале). Кстати, структура «Маркер медиа», победившая в тендере, уже выудила из бюджета 10 миллионов гривен на аналогичные, безусловно, крайне важные в текущих условиях съёмки. Теперь выясняется – 3 миллиона гривен предназначались не на съёмки, а только на «разработку концепции шоу»! Воистину, кому война, а украинским чиновникам – мать родна.

Общественник убеждён, что разворовывание бюджетных средств чиновниками – «системное действие». «Чего не хватает на Волыни, – риторически вопрошает Романенко, – где каждый день хоронят погибших солдат? Зрелищ! Когда нам говорят, что в бюджете нет средств, то вот эти факты – а их десятки тысяч по всей стране, – показывают, что денег в бюджете достаточно. Удивительно, что правоохранительные органы и контролирующие организации игнорируют эти факты».

Фото: Скандалы.ру

Александр Артищенко

Оригинал материала: “Наша Версия”