 

Собянин рассказал о поддержке участников спецоперации и их семей в Москве

21.06.2023, 12:15, Новости дня
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Сергей Собянин указал на важность общения с людьми, которые нуждаются в поддержке. Это необходимо, чтобы узнать их проблемы и сделать все, чтобы их решить, рассказал мэр Москвы.

“После объявления мобилизации было много идей, как лучше всего помочь участникам СВО и их семьям. И оказалось, что главное – это личное, непосредственное общение”, – сказал градоначальник в интервью “Комсомольской правде”.

Собянин отметил, что ребенку могут найти детский сад поближе к месту жительства семьи, а пожилым родственникам – обеспечить достойный уход. Специалисты социальных служб помогают оформить льготы и собрать документы.

Единый центр поддержки семей мобилизованных открылся в феврале 2023 года. Он расположен по адресу: Береговой проезд, дом 8, строение 2.


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