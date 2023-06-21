 

Как через Госуслуги подать документы в ВУЗ

21.06.2023, 12:15, Разное
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Выпускники 11 классов уже сдали экземы и по их результатам начали подавать документы в высшие учебные заведения страны. Для упрощения процедуры, что особенно актуально для школьников из регионов, вузы принимают обращения дистанционно. Решить вопросы можно на портале Госуслуг.

Вузы начали принимать документы через Госуслуги с 20 июня. Отныне наличие учетной записи на цифровом портале снимает необходимость лично посещать учебное заведение, достаточно лишь собрать необходимый пакет документов.

В перечень документов, которые можно направить в вуз через Госуслуги, в обязательном порядке входит аттестат. Дипломы, выданные другими государствами, тоже принимаются. Кроме того, школьники могут приложить документы, подтверждающие их достижения, например, грамоты за победы на олимпиадах.

Документы, дающие особые права или устанавливающие ограничение по здоровью, также можно отправить дистанционно. Наконец, необходимо при наличии приложить договор о целевом обучении. Чтобы направить пакет, достаточно через портал Госуслуг выбрать необходимый вуз.

Российские школьники могут одновременно подавать документы в пять вузов. При этом в каждом учебном заведении допускается выбор до пяти специальностей как на платной, так и на бюджетной основе. Последний день приема – 25 июля, а приказы о зачислении будут опубликованы 9 августа. Об этом сообщает портал URA.RU.


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