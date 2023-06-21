Мнение: Врукопашную против танков…

Прочитал репортаж о боевых буднях батальона «Алга», сформированного, укомплектованного и снабженного всем необходимым в Татарстане.

Задумался, какие чувства должны испытать читатели, прочитав этот текст? Какие мысли должны прийти в головы простым жителям Татарстана и всей России?

Вот несколько цитат из публикации.

«…отступила за брод — примерно на 400 метров. Причина отступления — отсутствие боекомплекта…»

«….у нашего батальона осталось буквально по одному автоматному рожку, а танки врага все шли и шли», — вспоминают бойцы…».

«…Две роты «Алги» тогда попали в клещи, когда враг окружил татарстанский батальон с трех из четырех сторон. Бойцы бились до последнего патрона, а «Zеки» сражались с противником в лесополосах. В результате у «Алги» закончились боеприпасы, и они пошли на танки чуть ли не врукопашную. В итоге те, кто остался на ногах, приняли решение выйти из клещей через минное поле, за которым стояла группа эвакуации, позже отправившаяся за остальными бойцами».

Отбиваться от танков при помощи автоматов – это настоящий героизм и доблесть! Видимо, по триплексам стреляли… А потом и вовсе в рукопашную пошли! И танки, видимо, отступили… Иначе, некому было бы рассказать о рукопашной атаке на украинские танки…

Еще цитаты:

«Мы даже читали статьи со стороны противника, что „Алга“ самый боеспособный батальон. У противника якобы даже есть приказ: „Алгу“ в плен не брать. Батальон в первые дни наступления отбил несколько атак, и, когда осталось всего 9 человек на ногах, было принято решение отступать. Бойцы ночью выползли из окружения, другого выбора не имелось, мы были зажаты в тиски. Была ситуация, когда наши ребята несколько раз вызывали огонь на себя… Ребята даже со смертельным ранением сражались до конца, героически себя вели. На последнем дыхании они сражались до последнего, никто из них даже не думал отступать», — резюмируют нам бойцы….»

«…Со снабжением батальон ощущает серьезные трудности, и проблемы увеличиваются по мере приближения к «передку». Во время нашей поездки рацион на передовой выглядел так: в сутки боец в окопе получает одну банку тушенки и литр питьевой воды. И это в сильную южную жару. Да и в целом условия жизни спартанские. Окопы из-за дождей заполняются водой, укрыть их от непогоды нечем, поэтому приходится спать на голой земле. При нас боец с позывным «Симба» сумел выбраться в тыл и купил 100 м полиэтиленовой пленки, чтобы хоть как-то уберечь блиндажи от влаги…».

«…Над позициями и «располагами» без остановок кружат вражеские «птички» (беспилотники на военном сленге). «Противник хорошо оснащен: у них очень много „птичек“, большое количество снарядов. У них катаются американские Bradley, большое число танков», — говорит о силах противника Тринадцатый…».

«….Дистанция от позиций до врага «Алги» варьируется от 100 до 400 м, поэтому окопы находятся под постоянным огнем всех видов артиллерии от минометов до противотанковых гранатометов, ракетных комплексов, ствольной артиллерии, РСЗО и прочего тяжелого оружия. «Алга» же держится на морально-волевых и поддержке автоматических станковых гранатометов. Раньше артиллерией поддерживала ЧВК Вагнера, но после ухода компании с линии фронта артподдержка стала более редкой…».

«…. «По поводу тяжелых средств вооружения говорить вообще не приходится. В основном мы действуем по природным инстинктам, ориентируемся на слух и зрение. Вгрызаемся в землю, стоим на месте до конца, до последнего патрона. Артиллерия у нас работает редко. „Минометка“ у нас сломалась, откатилась. Ее поставили возле наших окопов, поэтому нас начали накрывать вражеским минометом. Танки тоже по нам работают. Но у противника есть большие потери. Мы вызываем авиацию, когда наша „птичка“ ловит около 50 человек в одной куче. Были моменты, когда авиация по нам работала, но это не суть. Мы держимся», — говорит Симба…».

«…На «передке» южного фланга «Алга» находится вот уже два месяца. Ротации не было и не предвидится, с грустью констатируют бойцы. Но, несмотря на упадок сил, все парни бодры духом, сдаваться и отступать никто не собирается…».

«….«Наше дело правое. Мы знаем, зачем сюда пришли. Но нам очень тяжело. Ребята разных возрастов погибли, по 20–25 лет тоже есть. Мы стоим и стоять будем. В планах — вытащить ребят, которые там остались лежать…».

Оставлю эти цитаты без комментариев. Потому как, по-моему, тут невозможно что-то сказать и при этом не совершить преступление по статьям УК о дискредитации армии и фейках про армию. Или я чересчур пессимистичен?

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