В Кремле собирались ужесточить наказание за поджог травы

На официальном сайте Кремля сообщается, что Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил свое распоряжение рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за поджог травы. Изменения в законодательство могут предусматривать наказание независимо от степени ущерба, вызванного намеренным поджогом сухой растительности или лесных насаждений. Правительству Российской Федерации дан срок до 1 августа для подготовки доклада по этой теме.

В связи с последним инцидентом, произошедшим в Нижнеингашском районе Красноярского края, когда целый поселок чуть не был уничтожен из-за поджога сухой травы, совершенного подростком на окраине села, вопрос об ужесточении наказания стал особенно актуальным. В экстренные службы поступило сообщение от очевидцев о возгорании сухой травы на одной из улиц поселка Тинской. Пожар распространился на площади 90 квадратных метров и приближался к жилым домам, однако удалось предотвратить дальнейшее распространение огня и его ликвидировать благодаря оперативной реакции пожарных.