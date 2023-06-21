Не пытайтесь растянуть небольшой тюбик на весь отпуск: сколько солнцезащитного крема нужно наносить на тело

Сколько солнцезащитного крема надо наносить на тело, чтобы не сгореть на пляже? Этим вопросом интересуется каждый, кто отправляется в отпуск. Дерматологи утверждают, что при использовании средства важно соблюдать несколько правил. Тогда оно обеспечит желаемый результат.

Основные принципы

Важность применения средств для защиты от солнца неоспорима. Они прочно вошли в повседневную жизнь современных людей. На полках магазинов можно встретить разные варианты подобной продукции: кремы, спреи, флюиды, молочко. Как правильно подобрать крем для защиты от солнца?

Косметологи и дерматологи дают несколько советов.

Все средства подобного рода делятся на несколько типов. Одни из них содержат химические фильтры, а другие – физические.

Вне зависимости от типа солнцезащитного средства, дерматологи не советуют растягивать маленький тюбик крема на весь отпуск. Основное правило применения заключается в том, чтобы наносить достаточное количество продукта за двадцать-тридцать минут до выхода из дома. Для эффективной защиты на всю поверхность тела следует применять не менее 30 миллилитров средства. Иначе говоря, оптимальный разовый объем крема, который нужно использовать перед выходом на солнце, равен двум столовым ложкам.

Каждые два часа или каждый раз после пребывания в воде необходимо наносить новый слой продукции.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на водостойкие варианты срлнцезащитных средств. Они способны эффективно защищать кожу на протяжении шести часов.

Еще один совет экспертов заключается в том, что перед покупкой средства нужно внимательно читать маркировку. Некоторые виды продукции защищают не только от невидимого солнечного излучения (UVA и UVB), но и от видимого ( эти средства обозначаются маркировками HEV, PPD или PA).

Дерматологи также советуют делать перерывы не менее 15-20 минут между использованием такого крема и нанесением другой косметики.

Солнцезащитный крем необходим в отпуске для сохранения здоровья кожи и ее защиты от воздействия ультрафиолета. Но для того, чтобы средство давало желаемый результат, его надо выбирать и применять вдумчиво, соблюдая рекомендации экспертов.