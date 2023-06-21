 

Магазины Decathlon возвращаются в Россию под маркой «Красное и Белое»

21.06.2023, 11:33, Разное
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Сеть магазинов Decathlon в октябре вернётся в Россию под новым брендом. Переговоры о продаже сети новому собственнику уже завершены. Магазины сменят название на «Красное и Белое» и откроются вновь.

Французская компания Decathlon, владеющая почти сотней спортивных магазинов в России, объявила о приостановке своей деятельности на территории страны год назад. Всё это время собственники – семья Мюлье – искали партнёра, который сохранил бы бизнес без их участия. Найти такого партнёра удалось, однако ассортимент будет несколько отличаться от привычного.

– Ключевым нашим запросом было сохранение магазинов. Поначалу мы полагали, что сможем сохранить продажу товаров для 70 видов спорта, как это было раньше, потом согласились на 20-25 видов, теперь мы готовы и на меньшее, – сообщил главный управляющий семейной ассоциации Мюлье Мишель Абаллеа. – Скорее всего, удастся сохранить только ассортимент для пинг-понга, но в текущей ситуации хорошо и это.

Руководство «Красного и Белого» видит в покупке российского сегмента Decathlon не только возможность расширения своих торговых площадей, но и улучшения имиджа компании.

– Возвращая в Россию Decathlon, мы доказываем своему традиционному рынку, что наша сеть ориентирована на здоровый образ жизни, спорт и культурный отдых, – говорится в пресс-релизе компании.

В «Красном и Белом» обещают, что ракетки для настольного тенниса появятся не только в новых, но и старых магазинах сети. А в перспективе в продажу могут поступить сетки и шарики.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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