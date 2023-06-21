Скандалы: Газовый коллапс

«Дочка» Газпрома отказывается выплачивать компенсации калужской семье за сгоревший дом

Семья из Малоярославецкого района Калужской области едва не погибла при пожаре. Из-за неправильно произведённой установки газового оборудования ночью 3 февраля 2019 года воспламенился второй этаж дома в месте вывода дымохода. Дом сгорел за считанные минуты. Но несмотря на выводы экспертизы МЧС, газовики так и не компенсировали семье Евсеевых ущерб.

«Версия» попыталась разобраться в причинах такой несправедливости.

Возгорание в жилом доме можно было бы хоть как-то объяснить, если бы установку газового оборудования проводили кустарным способом по собственной инициативе жильцов. Но в том-то и дело, что проводили газ в дом профессионалы в рамках программы газификации – предприниматель, имевший разрешения на проведение работ от АО «Газпром Газораспределение Калуга». При этом, по мнению пострадавших, были грубо нарушены нормы противопожарной безопасности.

Дом отапливался радиаторами от газового котла с холодной трубой. По программе газификации в сауне установили заводскую газовую печь «Уралочка» со встроенной в неё газовой горелкой и горячим дымоходом. Но газовики при установке не предусмотрели так называемую противопожарную разделку в месте выхода дымохода в потолке. За 12 дней после пуска газа и интенсивного отопления деревянный дом «подсох», другими словами – дерево «избавилось» от избыточной влаги. Там, где проходил горячий дымоход, деревянная конструкция стала постепенно обугливаться, пока, наконец, через 12 дней после проведения газа не вспыхнула.

Языковой «барьер»

Как сообщают пострадавшие, установку оборудования производил местный предприниматель по фамилии Бантя. При проведении экспертизы структурами МЧС была чётко указана причина по недостатку монтажа противопожарной разделки. Это же в своих первых показаниях признал и сам предприниматель.

При этом, после выполнения работ Всероссийское добровольное пожарное общество (ВДПО) должно было провести промежуточную экспертизу и выдать акт приёмки монтажа. Но как выяснилось позже, ВДПО приняло работы, как говорится, не глядя. Окончательную приёмку качества должно было осуществить АО «Газпром газораспределение Калуга». Именно оно по закону осуществляет строительный контроль и несет ответственность как за подрядчиков, так и за безопасность газификации в целом. Но, как заявили супруги Евсеевы, «дочка» Газпрома также выдала разрешительный акт без итоговой проверки. Потерпевшие утверждают, что никто к ним не приезжал и оборудование не осматривал. Такая же история и у других жителей посёлка, которые тоже газ подключали.

А дальше началась игра в «моя твоя не понимай». Предприниматель Бантя, приехавший в Россию 15 лет назад из ближнего зарубежья, вдруг начал отказываться от своих признаний. Он заявил, что дал первоначальные показания не совсем разобравшись в сути задаваемых ему вопросов, сославшись на плохое знание русского языка. Не трудно догадаться, что и от возмещения ущерба газовик отказался.

Судебные виражи

3 июня 2019 года Евсеев Е. Г. обратился в Обнинский городской суд Калужской области с иском к ВДПО и АО «Газпром газораспределение Калуга». Евсеев требует взыскать с ответчиков в солидарном порядке 5,9 миллиона рублей ущерба, 5,9 миллиона штрафа, 50 тысяч морального вреда, по 270 тысяч рублей за уничтоженные при тушении пожара вещи Марины Евсеевой.

Первые две судебные инстанции признали ответчиков виновными в пожаре и частично удовлетворили требования Евсеевых. Суммы исков были уменьшены до 2 миллионов рублей и 90 тысяч в пользу Евсеева Е.Г. и Евсеевой М.Е. соответственно.

Но 28 октября 2022 года Калужский областной суд выносит новое решение (дело № 2-2/2022). В нём суммы возмещения уменьшены до 300 и 20 тысяч рублей. А деле кассационный суд, указывая, что Акты ответчиков стали причиной пожара, и вовсе признал самих ответчиков не виновными.

Суды идут уже почти четыре года. За это время следственный отдел Малоярославецкого района успел вынести постановление, в котором указал, что усматривает вину всех трёх ответчиков в пожаре по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные выдачу или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности). Но несмотря на это, никто из ответчиков до сих пор не заплатил компенсации за сгоревший дом.

А 5 октября 2022 года последовало решение следователя по особо важным делам следственного отдела по Малоярославецкому району су СК РФ по Калужской области об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с истечением срока давности. Кроме этого, следователь якобы даже заявил, что допущенные «Дочкой» Газпрома, ВДПО и предпринимателем Бантя преступления относятся к категории «небольшой тяжести»

Марина Евсеева дошла до Верховного суда. 12 мая этого года ВС РФ Евсеевым отказано в рассмотрении жалобы, в которой перечислены все факты вины, недобросовестного поведения ответчиков. Но у Евсеевых есть очень большая надежда, что ВС РФ отказал в рассмотрении жалобы с единственной целью – отправить дело на доследование в нижестоящих инстанциях. Между тем, Евсеевы не могут начать стройку нового дома на месте сгоревшего, поскольку, пока суды не закончены, останки строения трогать нельзя, это вещественное доказательство.

«Национальное достояние»?

В сложившейся ситуации возникает резонный вопрос к АО «Газпром». Если попустительство по контролю работ по газификации произошло в масштабах целого посёлка, то что происходит в других регионах страны? Лишь по стечению обстоятельств семья Евсеевых выжила в страшном пожаре. Не возникнет ли «эффект домино», когда после подобных нарушений при монтаже газового оборудования дома станут гореть один за другим? И кто в конечном итоге ответит за грубейшие нарушения?

При таких обстоятельствах известный рекламный слоган звучит двояко.

Сергей Апасов

Оригинал материала: “Наша Версия”