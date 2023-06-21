Ключ к долгой жизни – здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек

Последние исследования показали, что несколько простых ежедневных изменений могут улучшить здоровье и продлить жизнь. Медицинские эксперты говорят, что определенные привычки могут отнять годы у нашей жизни.

Нездоровое питание – один из самых больших факторов, который может нанести вред. Рита Салуджа Шарма, доктор медицинских наук, рекомендует исключить из своего рациона фастфуд и продукты с высоким содержанием сахара, насыщенных жиров и рафинированных углеводов. Важно увеличить потребление овощей, фруктов, бобов, цельного зерна и орехов. Это обеспечит ваш организм полезными веществами и снизит шансы заболеть многими болезнями.

Качественный сон – еще один важный фактор, который может способствовать долголетию. Беспокойный сон может негативно сказаться на физическом и психическом благополучии. По словам врачей, хроническое недосыпание повышает риск развития серьезных заболеваний и преждевременного старения организма. Поэтому рекомендуется давать своему организму время на восстановление, позволяя ему спать разумное количество часов.

Отказ от сидячего образа жизни также поможет вам прожить дольше. Воспалительные процессы запускаются при недостатке физической активности, что приводит к преждевременному старению органов. Необходимо ежедневно уделять не менее 30 минут физической активности или заниматься спортом.