Натуральные увлажняющие продукты, которые нужно есть, если у нас сухая кожа

Если кожа лица сухая, то это может доставлять довольно много неприятных ощущений. Кожные покровы могут стать шелушащимися, раздраженными, зудящими. Есть множество различных факторов, которые могут привести к зуду и сухости кожи.

Если пробовали различные косметические средства для ухода, и все равно ничего не помогает, то, возможно, нужно просто изменить свой рацион. То, что мы потребляем, оказывает определенное влияние на наш внешний вид, в том числе на нашу кожу. Именно поэтому, нужно добавить в рацион определенные увлажняющие продукты, чтобы кожа оставалась гладкой и эластичной. Также они помогут улучшить уровень метаболизма и сделать фигуру более привлекательной.

Вот какие продукты для сухой кожи стоит включить в свой рацион, чтобы исцелить, успокоить и разгладить кожные покровы.

Авокадо

Это очень полезный продукт, который обязательно нужно добавить в свой привычный рацион питания.

В составе авокадо содержится смесь полезных жиров, белков и витаминов. Это делает его очень хорошим источником энергии для тела как внутри, так и снаружи. Белок помогает поддерживать структуры коллагена и эластина в коже, а жир увлажняет кожные покровы.

Есть множество различных способов того, как можно добавить авокадо в привычный рацион, но легче всего это сделать, приготовив тост или же смузи.

Овсяная каша

Овсянка богата антиоксидантами, витаминами и минералами, но, что наиболее важно, она также богата клетчаткой. Клетчатка необходима для предотвращения сухости кожи, шелушения и уменьшения покраснения.

Клетчатка также способствует более долгому ощущению сытости. А это значит, что мы с меньшей вероятностью в течение будем перекусывать сладостями и солеными продуктам, которые часто связаны с сухостью кожных покровов и образованием высыпаний.

Кроме того, овсянка положительно влияет на фигуру.

Батат

Сладкий картофель помогает удерживать влагу, придает кожным покровам здоровое сияние и защищает их от повреждений благодаря высокому содержанию витамина А. Витамин А может помочь в обновлении кожи и уменьшить ее сухость и шелушение.

Батат обладает высокими питательными свойствами. Он содержит в своем составе достаточно много витамина С, поэтому способствует борьбе с зимними простудами. Именно поэтому, это отличный продукт для холодного времени года.

Дикий лосось

Лосось — прекрасный продукт для сухой кожи, так как он богат жирами омега-3, которые укрепляют клетки кожи, защищают от злокачественных новообразований и помогают уменьшить воспаление.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Некоторые рыбы, такие как палтус и желтоперый тунец, также содержат селен, который сохраняет эластин в кожных покровах, помогая им оставаться эластичными, гладкими и упругими. Если не любите рыбу, стоит выбирать другие продукты, богатые омега-3 (например, семена чиа, грецкие орехи, льняное семя, яичные желтки), которые помогают сохранить коллаген, бороться с воспалениями и поддерживать упругость кожи.

Масло оливы первого отжима

Витамин Е и полезные жиры, содержащиеся в оливковом масле, помогают увлажнить кожу. Именно поэтому это достаточно популярный и полезный ингредиент, предназначенный для ухода за кожными покровами.

Применение этого продукта в кулинарии принесет те же самые преимущества.

Морковь

Морковь богата витамином С, который способствует более активной выработке коллагена. Коллаген необходим для поддержания красоты и эластичности кожи.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Кроме того, витамин А, содержащийся в моркови, способствует борьбе со свободными радикалами и может предотвратить появление морщин и появление неровного тона кожных покровов. Витамин А также стимулирует выработку фибробластов. Это клетки, ответственные за развитие ткани, которая поддерживает упругость и здоровье кожи.

Темная листовая зелень

Хотя преимущественно сухость кожи зависит от определенных факторов окружающей среды (холодная, сухая, ветреная зимняя погода, длительный горячий душ), есть определенные продукты, которые могут помочь поддержать здоровье кожных покровов.

Продукты с высоким содержанием витамина С помогают повысить иммунитет, а также способствуют более активной выработке коллагена. Отличным решением станут такие продукты, как капуста. Продукты с высоким содержанием антиоксидантов, такие как листовая зелень, помогают бороться со свободными радикалами, содержащимися в коже.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Орехи и семена

Орехи и семечки — это очень хорошие продукты, содержащие в своем составе омега-3 жирные кислоты, витамины А, В и Е, мононенасыщенные жиры, минералы и антиоксиданты.

Продукты, богатые витамином, в частности такие как орехи, помогают удерживать влагу и укрепляют кожный барьер. Также рекомендуется добавить в привычный рацион орехи и семена из-за их питательной ценности, способности увлажнять кожу, повышать ее эластичность, способствовать регенерации клеток и защищать от загрязняющих веществ и свободных радикалов. Если потеря веса является основным приоритетом, то обязательно нужно помнить о размерах порций, так как орехи лучше есть в умеренных количествах.

Фрукты и ягоды, содержащие мало сахара и много воды

Фрукты и ягоды — отличный способ увлажнить и защитить кожу, потому что они полны воды. На самом деле употребление таких продуктов так же эффективно, а то и даже больше, чем питье воды, учитывая дополнительное поступление в организм различных питательных веществ, который мы получаем вместе с этой пищей.

Большинство фруктов и ягод содержат большое количество витаминов А и С, а также мощные антиоксиданты, которые восполняют питательные вещества в коже, способствуют выработке коллагена и помогают сохранить кожные покровы эластичными и упругими. Хотя все фрукты и ягоды являются полезным дополнением к рациону большинства людей, стоит выбирать продукты с низким содержанием сахара (малина, клюква, черника, ежевика, клубника) и киви. Лучше отказаться от продуктов с высоким содержанием сахара, таких как инжир, вишня, манго и виноград.

Кокосовое масло

Кокосовое масло имеет много преимуществ для кожных покровов.

Полезные жиры, содержащиеся в этом продукте, помогают предотвратить появление прыщей, а также помогают сохранить кожу увлажненной, чтобы она выглядела более молодой и здоровой.