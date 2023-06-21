 

Дизайн ванной комнаты: актуальные тренды

21.06.2023, 9:45, Разное
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Быстро принять душ утром или понежиться в ванной с пеной и морской солью вечером… Ванная комната – это наше личное пространство для релаксации. Это место, где мы получаем заряд бодрости в начале дня и расслабляемся по его окончанию. Поэтому очень важно, чтобы зона отдыха приносила нам не только физическое, но и эстетическое наслаждение.

Добиться этого эффекта можно, если правильно подобрать дизайн ванной комнаты. Какие тренды наиболее актуальны в текущем году, рассказала дизайнер Полина Цветкова. Эксперт назвала пять основных решений для модного ремонта.

В 2023 году тренд на экологичность остается актуальным как никогда. Для ремонта ванной комнаты лучше всего использовать натуральные материалы. Дизайн, в котором преобладают камень или дерево, способен создать атмосферу гармонии и чистоты.

Аналогично и с цветовой гаммой. Конечно, вопрос цвета остается делом вкуса каждого человека, однако в 2023 году трендом является природная палитра: различные оттенки почвы и зелени.

При этом не стоит забывать, что мы живем в цифровую эпоху, переполненную всевозможными гаджетами. В ремонте можно использовать современные технологии, например, умный свет или унитаз с функцией экономии воды.

Еще один тренд текущего года может подойти не всем, особенно он не понравится перфекционистам. Однако нынче модно подбирать для ванной комнаты несовершенные детали, в том числе, плитку ручной работы с дефектами.

Последний тренд стал актуальным в эпоху ковида, когда многие из нас перешли на удаленную работу. Некоторые добавили в ванную комнату элементы SPA-зоны, будь то паровой душ или ванная с гидромассажем.


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