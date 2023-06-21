 

Россияне пожаловались на нехватку доступных для питомцев отелей

21.06.2023, 9:45, Новости дня
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Россияне очень любят своих домашних питомцев и очень часто берут собак и кошек с собой в путешествия. Меж тем, в нашей стране не хватает отелей, готовых принять постояльцев с животными. Однако многие согласны доплачивать за услугу pet-friendly.

Об этом сообщает “Газета.ру” со ссылкой на социологическое исследование компании AZIMUT Hotels. Согласно данным опроса, большинство владельцев домашних животных выбирают поездки на короткие расстояния. 38% респондентов не отъезжают от дома на более чем 200 километров.

Лишь 14% опрошенных катаются с питомцами по всей стране. Зарубежные поездки позволяют себе 12% владельцев кошек или собак. Если забрать животное с собой невозможно, четверть респондентов пользуется услугами зоотелей, уточняет РИА ФАН.

Что касается обычных гостиниц, то многие из них отказывается размещать постояльцев с питомцами. Почти половина опрошенных пожаловались на недоступность услуги pet-friendly, хотя 47% готовы доплачивать за нее до пяти тысяч рублей.

До десяти тысяч готовы выложить почти четверть владельцев животных, а еще больше 12%. Лишь 17% респондентов не готовы доплачивать отелям за прием их питомцев. В то же время 35% россиян с кошками или собаками в поездках отдают предпочтение арендным квартирам, отмечает RT.


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