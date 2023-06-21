 

Иноагент Соловей: Буданова клонировали в Германии

21.06.2023, 9:33, Разное
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Признанный в России иностранным агентом политолог Валерий Соловей опубликовал в соцсетях пост об очередной мистификации киевского режима.

Оказалось, что главу украинской разведки Кирилла Буданова клонировали в Германии ещё год назад.

– За последние полгода из строя было выбито пять клонов Буданова, при этом сам с августа 2022 находится в коме. По моим данным в наличии осталось только две его копии, если их устранить, то у Украины больше не будет разведки, – сообщил иноагент своим подписчикам в Telegram.

Косвенно информацию о клонировании Буданова подтверждают ведущие западные СМИ – в 2022-2023 гг. они неоднократно со ссылкой на российские источники сообщали, что главный разведчик киевского режима получил смертельное ранение.

В ближайшее время депутаты партии «Альтернатива для Германии» планируют от имени Бундестага потребовать у канцлера ФРГ подтвердить факт клонирования Буданова – согласно действующему немецкому законодательству, проведение подобной процедуры на территории Германии строжайше запрещено.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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