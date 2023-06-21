 

Невролог Фадеев перечислил первые симптомы деменции

21.06.2023, 9:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Алексей Фадеев, известный врач и невролог, подчеркнул важность осознания ранних признаков деменции. По его словам, людям следует беспокоиться, если возникают проблемы с запоминанием событий из прошлого.

Эксперт отметил, что деменция проявляется по-разному. Однако наиболее тревожными признаками являются проблемы с памятью, трудности с поддержанием внимания и проблемы со счетом.

Фадеев также отметил, что проблемы с памятью не всегда вызваны деменцией. Они могут быть вызваны стрессом, бессонницей или такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера или повышенное артериальное давление.

Эксперты рекомендуют людям с деменцией пройти комплексное исследование, включающее когнитивные тесты для изучения различных функций.

Крайне важно выявить деменцию на ранней стадии, чтобы обеспечить пациентам наилучшее лечение. Ранняя диагностика и лечение могут уменьшить прогрессирование заболевания и улучшить качество жизни пациентов и их близких.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06 / Мнение: Боевая химия?

21.06 / Российский блогер шокирован качеством мебели, после ухода ИКЕА

21.06 / В iPhone обнаружено устройство для шпионажа и кражи данных

21.06 / Россияне стали покупать больше смартфонов и наушников

21.06 / Рупор кремлевской пропаганды: О провале визита Блинкена в Китай

21.06 / Мнение: Плач по Леопардам, стагнация в Германии и контроль США над европейской энергетикой

21.06 / Идеально гладкий пучок. Используем масло и расческу

21.06 / Скандалы: 3 сценария из Европы и США

21.06 / Врачей, менявших пол россиянам, привлекут за причинение тяжкого вреда здоровью

21.06 / Марка Xiaomi выпустила смартфон Redmi 12 всего за 13 тысяч рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика