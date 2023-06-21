Невролог Фадеев перечислил первые симптомы деменции

Алексей Фадеев, известный врач и невролог, подчеркнул важность осознания ранних признаков деменции. По его словам, людям следует беспокоиться, если возникают проблемы с запоминанием событий из прошлого.

Эксперт отметил, что деменция проявляется по-разному. Однако наиболее тревожными признаками являются проблемы с памятью, трудности с поддержанием внимания и проблемы со счетом.

Фадеев также отметил, что проблемы с памятью не всегда вызваны деменцией. Они могут быть вызваны стрессом, бессонницей или такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера или повышенное артериальное давление.

Эксперты рекомендуют людям с деменцией пройти комплексное исследование, включающее когнитивные тесты для изучения различных функций.

Крайне важно выявить деменцию на ранней стадии, чтобы обеспечить пациентам наилучшее лечение. Ранняя диагностика и лечение могут уменьшить прогрессирование заболевания и улучшить качество жизни пациентов и их близких.